ستاد ارتش آمریکا به دنبال راهی برای خروج از جنگ است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه آمریکایی گزارش داد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در نشست‌های خصوصی خواستار یافتن راهی برای خروج از جنگ با ایران شده و هشدار داده است که گزینه‌های موجود برای تشدید درگیری نه‌تنها اهداف واشنگتن را محقق نخواهد کرد، بلکه می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد.

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد «دن کین» رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا طی هفته‌های اخیر در نشست‌های خصوصی با مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ تأکید کرده است که آمریکا باید برای خروج از جنگ با ایران راهکاری پیدا کند.

به گفته یکی از این منابع، «کین به دنبال یک راه خروج است.»

سی‌ان‌ان نوشت رئیس ستاد مشترک آمریکا نگرانی‌های خود درباره پیامدهای تشدید جنگ و محدودیت گزینه‌های نظامی را با جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز در میان گذاشته است.

براساس این گزارش، کین در جلسات هماهنگی با این مقام‌ها تلاش کرده است پیش از دیدار با ترامپ، درباره محدودیت‌ها و مخاطرات گزینه‌های نظامی موجود، حتی گزینه‌هایی که مستلزم اعزام نیروی زمینی نیستند، به جمع‌بندی مشترکی برسند.

یکی از منابع به سی‌ان‌ان گفت هدف کین از این رایزنی‌ها، حفاظت از نیروهای مسلح آمریکا بوده است.

این گزارش می‌افزاید ترامپ همچنان با اعزام نیروی زمینی به ایران مخالف است و تصور می‌کند حملات هوایی می‌تواند تهران را به پذیرش توافقی مطابق خواسته‌های واشنگتن وادار کند؛ اما کین و شماری دیگر از مقام‌های دولت آمریکا در جلسات خصوصی این سناریو را بعید می‌دانند و در جست‌وجوی گزینه‌های دیگری هستند که با چارچوب مورد نظر رئیس‌جمهور سازگار باشد.

سی‌ان‌ان نوشت نزدیک به شش ماه پس از آغاز جنگ، در حالی که ترامپ همچنان بر هدف ادعایی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید دارد، عالی‌ترین مقام نظامی آمریکا در محافل خصوصی از نبود راه‌حل نظامی آسان برای پایان دادن به جنگ سخن می‌گوید.

سی‌ان‌ان به نقل از منابع خود گزارش داد بسیاری از مقام‌های ارشد امنیت ملی دولت ترامپ، با استناد به ارزیابی‌های اطلاعاتی، اصول نظامی و تجربه عملی، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که «قدرت هوایی محدودیت‌های خود را دارد»؛ عبارتی که کین نیز در جلسه استماع کنگره در اواخر ماه گذشته مطرح کرده بود.

به گفته یکی از منابع، همین نگرانی‌ها سبب شد کین و دیگر مقام‌های دولت با طرح حملات گسترده‌تر علیه ایران در اواخر ژوئیه با احتیاط برخورد کنند، زیرا بیم آن داشتند تشدید جنگ پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای به همراه داشته باشد.

این منبع افزود تنها بخشی از فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) از اجرای این عملیات حمایت می‌کرد و رژیم صهیونیستی نیز به طور کلی از تشدید درگیری استقبال می‌کرد.

سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا نوشت ترامپ پس از گفت‌وگو با متحدان منطقه‌ای از اجرای این حملات عقب‌نشینی کرد، زیرا آنها نسبت به حملات تلافی‌جویانه ایران، به‌ویژه علیه زیرساخت‌های انرژی خود، ابراز نگرانی کرده بودند.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند کاهش ذخایر مهمات آمریکا نیز یکی از عوامل مؤثر در این تصمیم بوده است. به گفته منابع، مقام‌های کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به دولت آمریکا هشدار داده‌اند که کاهش سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی آمریکا، توان آنها را برای مقابله با حملات احتمالی ایران کاهش خواهد داد.

هشدار درباره پیامدهای حمله به زیرساخت‌های ایران

سی‌ان‌ان گزارش داد ترامپ بارها تهدید کرده است زیرساخت‌های انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد، اما منابع آگاه معتقدند چنین اقدامی نه ایران را وادار به عقب‌نشینی می‌کند و نه اهداف واشنگتن را محقق خواهد ساخت، بلکه به احتمال زیاد حملات متقابل ایران علیه تأسیسات انرژی کشورهای حوزه خلیج فارس را در پی خواهد داشت.

این منابع همچنین گفتند ترامپ گزینه حمله به پل‌ها را نیز بررسی کرده، اما این اقدام نیز نتیجه راهبردی مؤثری نخواهد داشت و اهداف نظامی قابل توجه دیگری برای حمله باقی نمانده است.

کمبود مهمات، نگرانی مشترک فرماندهان

سی‌ان‌ان نوشت کین حتی پیش از آغاز جنگ نیز به ترامپ هشدار داده بود که یک درگیری طولانی، ذخایر تسلیحاتی آمریکا، به‌ویژه مهمات مورد استفاده برای حمایت از رژیم صهیونیستی و اوکراین، را به شدت کاهش خواهد داد.

به گفته منابع این شبکه خبری، فرماندهان ارشد ارتش آمریکا اکنون معتقدند سطح ذخایر مهمات به «مرحله‌ای خطرناک» رسیده است.

این گزارش می‌افزاید همین موضوع سبب شده پنتاگون و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در هفته‌های اخیر راهبرد نظامی خود را بازنگری کنند. حتی یکی از فرماندهان ارشد سنتکام با ارسال نامه‌ای داخلی از نیروها خواسته است پیشنهادهای «خلاقانه و غیرمتعارف» برای افزایش فشار بر ایران ارائه کنند.

یکی از منابع آگاه به سی‌ان‌ان گفت اینکه ارتش آمریکا شش ماه پس از آغاز جنگ به دنبال یافتن ایده‌های جدید برای اعمال فشار بر ایران است، به‌طور ضمنی نشان می‌دهد روند جنگ مطابق انتظار پیش نرفته است.

تمرکز بر یک پیروزی نمادین

سی‌ان‌ان در پایان گزارش داد اگرچه بسیاری از مقام‌های دولت آمریکا و تحلیلگران معتقدند تنها راه برای پیگیری اهداف آمریکا، عملیات گسترده زمینی در ایران است، اما هیچ‌یک از مقام‌های دولت ترامپ از چنین گزینه‌ای حمایت نمی‌کنند؛ زیرا ممکن است به کشته شدن هزاران نظامی آمریکایی منجر شود.

رسانه آمریکایی گزارش می‌دهد که در نتیجه، تمرکز کنونی مقام‌های ارشد آمریکا بر یافتن راه خروجی است که دست‌کم یک «پیروزی نمادین» برای ترامپ فراهم کند؛ پیروزی‌ای که بتواند آن را به افکار عمومی آمریکا عرضه کند و هم‌زمان مانع از ادامه مسیر دیپلماتیک، از جمله دستیابی به توافقی درباره بازگشایی تنگه هرمز، نشود.

.............................

پایان پیام/ 167