افزایش قدرت بازدارندگی انصارالله محاسبات عربستان را تغییر داده است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به تحولات اخیر میان یمن و عربستان، گفت: طی روزهای گذشته سلسله اتفاقاتی در یمن و عربستان رخ داده که به نظر میرسد شرایط این دو کشور را به سمت یک بحران نظامی و امنیتی سوق میدهد.
وی اظهار کرد: حمله اخیر عربستان علیه مردم یمن و همچنین پاسخ انصارالله و ارتش یمن به عربستان در مناطقی که این کشور آنها را اشغال کرده، مجموعهای از مشکلات و چالشها را میان دو طرف ایجاد کرده است.
هانیزاده افزود: موضوع دیگری که در این زمینه قابل تحلیل است، تشکیل یک مجموعه دفاعی مشترک با مشارکت عربستان، ترکیه و پاکستان تحت عنوان «پیمان مکه» است که شرایط را پیچیدهتر کرده و این نگرانی را به وجود آورده که این ائتلاف ممکن است در نهایت به یک درگیری منطقهای علیه یمن منجر شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، انصارالله طی روزهای گذشته مانع عبور کشتیهای عربستان از بابالمندب شده است. مجموعه این اقدامات نظامی و چالشهای موجود، شرایط را به گونهای رقم زده که احتمال وقوع یک درگیری گسترده میان عربستان و یمن را افزایش داده است؛ وضعیتی مشابه آنچه از سال ۱۳۹۴ میان عربستان و یمن رخ داد و سالها ادامه یافت و در جریان آن هزاران نفر از مردم یمن به شهادت رسیدند.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: احتمال تکرار چنین وضعیتی وجود دارد، اما در عین حال برخی دیدگاهها نیز بر این باورند که ممکن است برخی کشورهای منطقه میان دو طرف میانجیگری کنند تا از گسترش بحران، چه در سطح روابط عربستان و یمن و چه در سطح منطقه، جلوگیری شود.
هانیزاده خاطرنشان کرد: تشکیل این منظومه و مجموعه دفاعی مشترک میان عربستان، پاکستان و ترکیه میتواند به هر حال مشکلات را پیچیدهتر کند و این تلقی را به وجود آورد که مسئله صرفاً یک جنگ میان عربستان و یمن نیست، بلکه ممکن است به یک جنگ منطقهای، طایفهای و مذهبی تبدیل شود.
وی ادامه داد: این نگرانی از آن جهت مطرح است که انصارالله به عنوان مجموعههای دفاعی یمن، گرایش مذهبی مشخصی دارند و همین مسئله میتواند احتمال شکلگیری یک درگیری مذهبی میان دو کشور را افزایش دهد.
هانیزاده در پاسخ به این پرسش که چرا عربستان پس از سالها تکیه بر گزینه نظامی، اکنون به سمت دیپلماسی و مذاکرات پشتپرده با یمنیها حرکت کرده است، گفت: این تغییر رویکرد میتواند حاصل مجموعهای از تغییر محاسبات امنیتی در ریاض باشد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر ابتکار عمل میدانی در دست انصارالله و ارتش یمن است. پاسخی که اخیراً انصارالله به حملات عربستان برای باز کردن قهری تنگه بابالمندب داده، نشانه اقتدار و بازدارندگی انصارالله و ارتش یمن است.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: عربستان به شدت نگران است که اگر جنگ گسترش پیدا کند، ممکن است تأسیسات راهبردی این کشور آسیب ببیند و صادرات نفت عربستان به پایینترین سطح خود برسد.
هانیزاده ادامه داد: استفاده یمن از موشکهای بالستیک علیه تأسیسات راهبردی عربستان نیز این مشکل را ایجاد کرده که این تأسیسات در دسترس انصارالله و در تیررس موشکهای بالستیک یمن قرار دارند.
وی تصریح کرد: به همین دلیل، عربستان به موازات تشکیل یک ائتلاف منطقهای با مشارکت ترکیه و پاکستان، درصدد است از طریق مذاکره پشتپرده با انصارالله و ارتش یمن به یک راهحل میانه دست پیدا کند تا نیازی به جنگ وجود نداشته باشد.
هانیزاده خاطرنشان کرد: عربستان در طول ماههای گذشته به دلیل همراهی با آمریکا در جنگ علیه ایران و علیه یمن آسیب جدی دیده و ممکن است ادامه این وضعیت، شرایط را برای عربستان بدتر کند.
وی در ادامه با اشاره به تلاش عربستان برای کاهش تنش با یمن و ارتباط آن با افزایش هزینههای جنگ و آسیبپذیری زیرساختهای نفتی این کشور، درباره پیام این مسئله برای معادلات قدرت منطقهای گفت: معادلات منطقه و قواعد درگیری اکنون، بر اساس آنچه در میدان شاهد هستیم، به نفع عربستان نیست.
این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: عربستان به شکل گسترده به ارتش تجاوزگر آمریکا تکیه داشت و این تصور را دنبال میکرد که آمریکا میتواند یک چتر حمایتی مطمئن برای عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس ایجاد کند.
هانیزاده افزود: اما جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران و پاسخ ایران به پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نشان داد که این چتر حمایتی چندان قابل اطمینان نیست.
وی ادامه داد: به همین دلیل عربستان به این نتیجه رسیده است که باید از ظرفیت دو کشور قدرتمند منطقه، یعنی پاکستان و ترکیه، برای مواجهه با هرگونه احتمالات استفاده کند.
هانیزاده در پایان تأکید کرد: با این حال، شرایط اکنون به گونهای است که قدرت بازدارندگی انصارالله در مقایسه با سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است و به همین دلیل عربستان تلاش میکند از گسترش جنگ جلوگیری کند تا از وارد شدن آسیبهای بیشتر به این کشور جلوگیری شود.
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