به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ تعدادی از علمای شیعه افغانستان در آستانه اربعین حسینی به دورترین مناطق شیعهنشین این کشور سفر کردند و در گردهماییهای مردمی که بعضا به صورت سالیانه برگزار میشود، حضور یافتند و سخنرانی کردند.
حجتالاسلام والمسلمین عبدالقدیر عالمی، امام جمعه غرب کابل، به روستای سرخآباد شهرستان بهسود استان میدان وردک؛ حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا مظفر، امام جمعه جنوب کابل، به روستای ورس استان بامیان و حجتالاسلام والمسلمین سیدحیدر هاشمی، امام جمعه شیعیان استان بلخ، به شهرستان درهصوف استان سمنگان سفر کردند.
این سفرها که در ایام اربعین حسینی انجام شد، فرصتی بود تا علما ضمن شنیدن مشکلات و چالشهای ساکنان روستایی شیعه، درباره نقش علما در هدایت جامعه، حفظ وحدت و مسئولیت مسلمانان در پاسداری از ارزشهای دینی سخن بگویند.
حجتالاسلام عالمی در مراسمی که با حضور انبوهی از روستاییان شیعه در بالای کوه سلطان خواجه احمد معروف به «کوه مازار» در منطقه سرخآباد مرکز بهسود برگزار شد، تأکید کرد که علما و مردم مؤمن در هدایت جامعه و حفظ و گسترش ارزشهای دینی نقش اساسی دارند.
حجتالاسلام مظفر نیز در سفر خود به روستای «گالقول» از توابع شهرستان ورس استان بامیان در مراسم سالانه پیروان اهلبیت(ع) این منطقه شرکت کرد و ضمن سخنرانی، مراسم دعای توسل برگزار نمود. امام جمعه جنوب کابل گفت که در این مراسم باشکوه که هر سال برگزار میشود هزاران نفر از شیعیان حضور به هم میرسانند.
حجتالاسلام هاشمی نیز یک روز پیش از سالروز اربعین حسینی به شهرستان درهصوف استان سمنگان – یکی از مهمترین شهرستانهای شیعهنشین شمال افغانستان – سفر کرد و از مدارس و حوزههای علمیه آن بازدید نمود. بر اساس فیلم منتشرشده از وی، او در منطقهای کوهستانی با گروهی از شیعیان گفتوگو میکند که آب آشامیدنی را با حیوانات از نقاط دور به خانه جابهجا میکنند.
در اربعین حسینی امسال، برای نخستینبار علمای برجسته شیعه بهصورت هماهنگ در مناطق دورافتاده شیعهنشین حضور یافتند و با پیمودن مسیرهای طولانی در میان اهالی روستا سخنرانی کردند؛ برنامهای که تا پنج سال پیش وجود نداشت.
این سفرهای هماهنگ در شرایطی انجام میشود که نارضایتی شیعیان افغانستان از عملکرد حکومت طالبان نسبت به مذهب تشیع با گذشت زمان افزایش یافته است.
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