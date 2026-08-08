ترشیشی: مذاکرات رم دستاورد عملی برای لبنان نداشت؛ آمریکا در کنار رژیم صهیونیستی ایستاده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالی که مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی در رم به پایان رسیده است، طارق ترشیشی در گفت‌وگویی اظهار داشت که تاکنون نمی‌توان از تحقق هیچ نتیجه عملی در این مذاکرات سخن گفت و رژیم صهیونیستی از این روند برای وقت‌کشی و ادامه مانور سیاسی استفاده می‌کند.

وی با اشاره به ادامه تخریب روستاها و شهرک‌های جنوب لبنان، ایجاد پایگاه‌های نظامی در مناطق اشغالی و تداوم حملات هوایی و توپخانه‌ای، تأکید کرد این اقدامات نشان می‌دهد تل‌آویو در شرایط کنونی قصد عقب‌نشینی ندارد. ترشیشی همچنین احتمال داد رژیم صهیونیستی پیش از انتخابات کنست یا با هدف تقویت موقعیت انتخاباتی بنیامین نتانیاهو، سطح تجاوزات خود را افزایش دهد.

وی با انتقاد از عملکرد دولت لبنان در مذاکرات، گفت اتکا به وعده‌ها و تضمین‌های آمریکا تاکنون نتیجه‌ای برای بیروت نداشته و حتی آنچه به‌عنوان «مناطق آزمایشی» مطرح شده، دستاورد واقعی محسوب نمی‌شود؛ چراکه مناطقی مانند زوطر غربی، فرون و صریفا اساساً در اشغال رژیم صهیونیستی نبوده‌اند.

ترشیشی تأکید کرد لبنان در واقع تنها با رژیم صهیونیستی مذاکره نمی‌کند، بلکه طرف دیگر این روند نیز آمریکا است که به گفته او کاملاً در کنار تل‌آویو قرار دارد. وی افزود هدف اصلی رژیم صهیونیستی از تداوم تجاوزات، علاوه بر ایجاد منطقه‌ای خالی از سکنه در جنوب، می‌تواند زمینه‌سازی برای اجرای طرح‌های بلندمدت درباره این منطقه و ضربه زدن به مقاومت باشد.

ترشیشی با بیان اینکه استمرار اشغال جنوب لبنان به معنای باقی ماندن گزینه مقاومت است، گفت مقاومت و بخش بزرگی از جامعه لبنان ادامه اشغالگری را نخواهند پذیرفت و این وضعیت نمی‌تواند برای همیشه ادامه پیدا کند. وی همچنین بر اهمیت دستیابی به تفاهم میان آمریکا و ایران برای حل‌وفصل بحران‌های منطقه تأکید کرد و گفت لبنان نیز از چنین تفاهمی می‌تواند بهره‌مند شود.

به گفته وی، آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال اجرای یک پروژه مشترک در منطقه هستند و تحولات لبنان را نمی‌توان جدا از رویارویی گسترده‌تر میان این دو جریان و محور مقاومت تحلیل کرد.

مدیر تحریریه روزنامه «الجمهوریه» در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» و نقشه‌ای که بنیامین نتانیاهو از آن ارائه کرده است، هشدار داد که نزاع کنونی منطقه تنها به یک درگیری محدود میان لبنان و رژیم صهیونیستی خلاصه نمی‌شود، بلکه تقابل دو پروژه منطقه‌ای است.

وی گفت محور مقاومت در برابر پروژه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، از جمله طرح «خاورمیانه جدید» و «اسرائیل بزرگ»، ایستاده است و تلاش برای تضعیف یا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. ترشیشی در نهایت ابراز اطمینان کرد که این تقابل در نهایت با شکست یکی از دو پروژه پایان خواهد یافت و پیروزی را متعلق به محور مقاومت دانست.

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