واکنش تند علمای الازهر به اظهارات عبد الرحمن السید درباره مصر 

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اظهارات عبد الرحمن السید، پزشک مصریتبار و نامزد جناح پیشرو حزب دموکرات آمریکا درباره مصر با واکنشهای تند علمای الازهر و مسئولان دینی در قاهره مواجه شد و آنان سخنان وی را ناسپاسی، پستی، نفاق و دروغ توصیف کردند.
عبد الرحمن السید در اظهاراتی گفته بود: اگر پدرش به آمریکا مهاجرت نکرده بود، او در مصر راننده تاکسی میشد.
این سخنان با واکنش گسترده علمای الازهر مواجه شد و آنان ضمن تأکید بر قدمت تمدن مصر و تاریخ چند هزار ساله این کشور، اظهارات وی را توهینآمیز و ناشی از ناسپاسی دانستند.
دکتر عباس شومان، دبیر هیئت علمای بزرگ الازهر، در واکنش به سخنان عبد الرحمن السید، در صفحه خود در فیسبوک نوشت: راننده تاکسی در مصر برای ما از افرادی مانند تو که ناسپاس هستند دوستداشتنیتر است، حتی اگر خودت به ریاستجمهوری هم برسی.
همچنین شیخ احمد ترکی، دبیر کمیته امور دینی مجلس سنای مصر گفت: با این سخن دروغ و خلاف واقع خود که گفتی از مصر مهاجرت کردم و در آمریکا واکسن مناسب را دریافت کردم تا در برابر بیماریای که عمویم در مصر به دلیل محرومیت از دریافت همین واکسن بر اثر آن جان باخت، مصون شوم، به مصر توهین کرد.
وی افزود: دوست دارم به تو و همه آمریکاییها یادآوری کنم که شمار قربانیان ایالات متحده آمریکا در همهگیری کووید-۱۹ در چند سال گذشته به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید و این تعداد ۵۰ برابر قربانیان کووید-۱۹ در مصر است.
این مقام مصری ادامه داد: همچنین باید یادآوری کنم که ملتها و سرزمینهای ما ۱۰ هزار سال قدیمیتر از آمریکا هستند. اگر قرار بود از بین بروند، نمیتوانستند در طول این دوره طولانی پابرجا بمانند؛ در حالی که تمدنها، ملتها و دولتهای بسیاری از میان رفتند و نقشه جهان هزاران بار تغییر کرد، اما مصر همچنان در میانه جهان، در کنار دو دریا و با رودخانهای در قلب خود پابرجا مانده است.
وی با اشاره به نقش تاریخی مصر اظهار کرد: ملت مصر همچنان زنده و از نظر انسانی نیز پابرجاست، زیرا در طول هزاران سال به ملتهای مختلف غذا رسانده، به اقوام گوناگون کمک کرده و کشورهای بسیاری را نجات داده است.
احمد ترکی در ادامه مدعی شد: مصر در طول تاریخ خود در کشتار هیچ ملت دیگری مشارکت نکرده و در تمام جنگهای خود تنها برای دفاع از امنیت ملیاش پیروز شده است. البته تاریخ، جنایات نسلکشی و نابودی سرخپوستان و همچنین کشته شدن دهها میلیون انسان بیگناه در سراسر جهان را ثبت و مستند کرده است.
وی همچنین گفت: دوست دارم به تو یادآوری کنم که ملتهای ما دیگر مجذوب نمایش یک مسلمان در آمریکا نمیشوند که با شعارهای دینی یا انسانی به یک مسئولیت سیاسی دست پیدا کند.
این مقام مصری در ادامه با انتقاد از اظهارات عبد الرحمن السید افزود: استفاده تو از توهین به کشور اصلی خودت برای جلب همدردی رأیدهندگان، چیزی جز پستی، نفاق و دروغ نیست.
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