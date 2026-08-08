بیانیه جمعی از بزرگان شیعه افغانستان؛ وزیر عدلیه طالبان کارد را به استخوان رسانده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تعدادی از نمایندگان، علما و بزرگان مردمی شیعه افغانستان در اعتراض به رفتارها و اقدامات توهین‌آمیز و تبعیض‌آلود وزیر عدلیه/دادگستری حکومت طالبان، دور هم جمع شدند و بیانیه‌ای صادر کردند. این افراد که از چهره‌های شناخته شده جامعه تشیع افغانستان هستند، با محکومیت این رفتارها و اقدامات وزیر عدلیه، خواهان برخورد عدالت‌محور و دور از تبعیض حاکمیت نسبت به جامعه تشیع این کشور شدند.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» (سوره نساء ایه ۵۸)

افغانستان کشوری متشکل از اقوام و پیروان مذاهب مختلف اسلامی است. که در طول تاریخ بگونه مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زندگی کرده و در برابر تجاوزات بیگانگان و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی افغانستان متحدانه ایستاده اند.

تحولات سیاسی _ نظامی ۲۴ اسد/مرداد ۱۴۰۰ و سقوط جمهوریت و پیروزی امارت اسلامی افغانستان مرهون حمایت و همراهی مردم افغانستان بوده است. همچنین ثبات و حاکمیت سرتاسری امارت اسلامی افغانستان محصول همکاری و صلح طلبی همه مردم افغانستان می‌باشد.

در این میان مردم هزاره و اهل تشیع افغانستان که طعم تلخ تبعیض، بی عدالتی و ناامنی هر روزه را چشیده بودند، به امید حاکمیت یک نظام اسلامی عدالت محور و ضد تبعیض که بتواند امنیت، آرامش و رفاه را برای عموم مردم افغانستان به ارمغان آورد از نظام امارت اسلامی اعلام حمایت و همراهی کردند.

در این مدت علی‌رغم اینکه مردم اهل تشیع از برخی حقوق اساسی‌شان محروم ماندند، اما تلاش های نهادهای امنیتی ا.ا.ا در تأمین امنیت عمومی کشور و همچنین دستاوردهای چشمگیر در عرصه اقتصادی و انکشافی را نادیده نگرفته و همواره سپاسگزار این ارگانها و نهادها بوده اند.

اگرچه مشکلات و ناملایمات از جانب بعضی منسوبین ا.ا.ا در ارتباطات و تعاملات روزمره با مردم هزاره و شیعه در ولایات و ولسوالی ها کم نبوده است؛ اما این مردم با عبرت آموزی از تاریخ گذشته افغانستان، درک شرایط پیچیده کشور و آگاهی از نیت بد و مداخله جویانه‌ای بیگانگان برای بی ثبات سازی کشور و احساس مسئولیت عمیق تاریخی و دینی، در برابر این مشکلات با صبر و بردباری رفتار کردند و حتی الامکان کوشش نمودند تا مشکلات را بدون رسانه ای کردن از طریق بزرگان و متنفذین مردمی به اطلاع مقامات و نهادهای مسئول امارتی برسانند.

بنابراین رویکرد تعامل، مدارا و همزیستی مسالمت آمیز مردم اهل تشیع با امارت اسلامی از روی آگاهی و بر اساس درک عمیق از شرایط پیچیده و با احساس مسئولیت دینی و اجتماعی برای جلوگیری از تداوم چرخه خشونت و جنگ در کشور می باشد تا خدای نخواسته وضعیت به سمت بحران و بی ثباتی سیاسی سوق داده نشود.

اما در طول این سالها، هزاره ها و شیعیان افغانستان مورد بی مهری آقای عبدالحکیم شرعی وزیر محترم عدلیه قرار داشته که در ماه های اخیر به شدت افزایش یافته است. بی مهری های وزیر عدلیه در قالب رفتارهای توهین آمیز با بعضی علما، متنفذین، موی سفیدان و اعتقادات مذهبی مردم اهل تشیع تبارز یافته است. وزیر عدلیه بدون اثبات جرم و بدون حکم محکمه، بعض از علما، بزرگان و مردم اهل تشیع را در داخل وزارت عدلیه، بار بار، توهین، بازداشت و زندانی کرده است که چند مورد آن بطور نمونه یاد آوری می گردد:

۱- مسدود نمودن قبرستان مردم افشار دارالامان‌، زندانی کردن جمعی ساکنان آن منطقه و گرفتن تعهد خط اجباری که دیگر جنازه را در قبرستان دفن نکنند.

۲- زندانی کردن جمعی و کوچ اجباری مردم شیعه در منطقه‌ای سناتوریم دارالامان و تخریب مسجد آنها.

۳- دستور تخلیه‌ای هزاران خانواده‌ی ساکن شهرک نو آباد غزنی.

۴- بستن تلویزیون اسلامی تمدن، مهر ولاک کردن مسجد و مدرسه علمیه خاتم النبیین(ص).

۵- مسدود کردن مسجد و مجتمع فرهنگی امام حسین(ع) و جلوگیری از اعمار مسجد شاه ولایتمآب‌ در منطقه‌ی افشار دارالامان و مسدود کردن مسجد اعلاء حیدری در منطقه‌ی بهادر خان.

۷- پایین نمودن بیرق های محرمی از بالای مساجد و حسینیه ها، بر خلاف تفاهم بین کمیته فرهنگی امارتی و نمایندگان اهل تشیع در ایام محرم گذشته در شهر کابل که باعث مکدر شدن قلب میلیون‌ها نفر از شهروندان کشور گردید.

این در حالی است که وزارت عدلیه همان‌طور که از نامش پیدا است، باید بستر عدالت را برای ادامه فعالیت نهادهای اجرایی کشور فراهم سازد تا برای کسی یا برای جمعی ظلم و ستمی صورت نگیرد.

علما و متنفذین و نمایندگان مردم هزاره و شیعه بار بار با مقامات ارشد ا.ا.ا در کابل ملاقات نموده عرض و داد خود را رسانده و نیز چندین عریضه و نامه عنوانی مقام رهبری ا.ا.ا در قندهار نوشته است، ولی با تأسف هیچ تغییری در جهت بهبود رفتارهای وزیر عدلیه رو نما نگردیده است.

آقای عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه در تازه ترین اقدام خود بر علیه مردم اهل تشیع، برخلاف گزارش هیأت تصفیه کمیسیون ا.ا.ا که بعد از بررسی دقیق اسناد و مدارک مربوطه، ملکیت شهرک اُمید سبز را شخصی و دارای ثبت محفوظ تشخیص داده و بر غیر امارتی بودن آن نظر داده است؛ در یک اقدام شتابزده و پرسش برانگیز، شهرک امید سبز را امارتی اعلام نموده دستور تخلیه آن را الی تاریخ ۱۵ اسد ۱۴۰۵ صادر کرده اند. مجموعه این رفتارها و اقدامات از سوی وزیر عدلیه، مصداق تبعیض سیستماتیک و اقدام برای کوچ اجباری مردم هزاره و شیعه تلقی شده و تدام آن غیر قابل تحمل می باشد.

بنابر آنچه گفته شد، ما علما، نمایندگان و متنفذین مردم اهل تشیع ضمن تاکید بر حفظ وحدت و همانگی ملت افغانستان، از رهبری امارت اسلامی می خواهیم که:

۱- جلو رفتارهای تبعیض آمیز وزیر عدلیه بر علیه مردم اهل تشیع گرفته شود. هزاره ها و شیعیان به عنوان بخش از ملت افغانستان، ادامه این روند را به خیر و صلاح امارت اسلامی و مردم افغانستان نمی دانند.

۲- ما از رهبری امارت اسلامی می خواهیم که حکم تخلیه‌ی شهرک امید سبز را لغو و دستور بررسی مجدد اسناد ملکیتی آنرا صادر نماید.

۳- ما از رهبری امارت اسلامی افغانستان می خواهیم که تلویزیون تمدن، مسجد و مدرسه‌ای خاتم النبین (ص) و سایر مساجد و اماکن فرهنگی را باز نماید.

۴- ما از رهبری امارت اسلامی می خواهیم که هر نوع رفتاری که با دیگر مردم افغانستان صورت می گیرد، با مردم اهل تشیع هم صورت بگیرد و رفتار دوگانه در قبال مردم، با ماهیت حکومت اسلامی همخوانی ندارد.

در پایان یکبار دیگر تأکید می نماییم که مردم هزاره و اهل تشیع، وحدت و هماهنگی میان مردم افغانستان را اصل اساسی زندگی مسالمت آمیز در کشور دانسته از نظام کنونی افغانستان حمایت می کند و انتظار دارد که رهبری امارت اسلامی در جهت تحقق خواسته های بر حق شان اقدامات عملی را انجام دهد.

و ماعلینا الا البلاغ المبین

نمایندگان، علما و متنفذین مردم هزاره و شیعه افغانستان

کابل _ ۱۵ اسد ۱۴۰۵

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