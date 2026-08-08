کشته شدن ۱۳ نفر در حمله داعش به روستایی در کنگو

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دستکم ۱۳ نفر روز شنبه بر اثر حمله افراد مسلح وابسته به گروه داعش به روستایی در جمهوری دموکراتیک کنگو، در نزدیکی مرز اوگاندا، کشته شدند.
این حمله در روستای بانانا ایکول، از توابع شهر مامباسا در استان ایتوری، رخ داد. مهاجمان همچنین چندین خانه را به آتش کشیده و غارت کردند.
به گفته ساکنان محلی، مهاجمان از تاکتیکهایی استفاده کردند که پیشتر نیز از سوی گروه نیروهای دموکراتیک متحد مورد استفاده قرار گرفته است.
گروه نیروهای دموکراتیک متحد که در کشور همسایه، اوگاندا، شکل گرفته و بهعنوان شاخهای از داعش شناخته میشود، حدود ۳۰ سال است که در جمهوری دموکراتیک کنگو فعالیت میکند.
شرق جمهوری دموکراتیک کنگو سالهاست با خشونت و درگیری مسلحانه مواجه است؛ منطقهای که از نظر منابع طبیعی و معدنی غنی محسوب میشود.
بیش از ۱۰۰ گروه شبهنظامی در این منطقه برای کنترل ذخایر معدنی، از جمله کلتان، مس و کبالت، با یکدیگر رقابت و درگیری دارند.
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