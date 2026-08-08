به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وبسایت ورزشی «اسپورت ۱» اسرائیل مدعی شد که در شرایط فعلی و با توجه به احساس عمومی انزوا، اسرائیلی بودن کار آسانی نیست. این رسانه افزود که همسایگان جنوبی (مصر)، با وجود معاهده صلح، «نفرتی بیمارگونه» نسبت به اسرائیل دارند که از مرز سیاست عبور کرده و به ورزش رسیده است.
این وبسایت، این خصومت را «وسواسی» خواند که باعث میشود مصریها یهودیان را عامل تمامی مشکلات خود بدانند.
این وبسایت عبری در گزارشی به قلم «مئور زیخِریا» افزود که این نفرت به حد «جنون» و «بیماری روانی» رسیده است و با لحنی تمسخرآمیز نوشت: «یک کشاورز مصری در کرانه نیل که سه بار در روز باقلا میخورد، نباید دشمنی با اسرائیل داشته باشد.»
نویسنده این گزارش با طرح این پرسش که «اگر موضوع فلسطین است، چرا مصر به جای بهرهبرداری از رنج فلسطینیها، آنها را در سرزمینهای پهناور خود نمیپذیرد؟» مدعی شد که اوج این «تناقض» پس از شکست مصر مقابل آرژانتین و از دست دادن پیروزی که در دسترس بود، آشکار شد؛ چراکه حسام حسن، سرمربی تیم، به جای بازخواست خود بابت عملکرد فنی، مشغول درگیری با تماشاچی آرژانتینی شد که پرچم اسرائیل را برافراشته بود.
وی گزارش خود را با این جمله به پایان برد: «شما بازی را باختید، اما اصرار داشتید ما را مقصر آن جلوه دهید، گویی حتی در ناکامیهای ورزشیتان نیز ما گناهکاریم.»
این اظهارات در بستر جنگ رسانهای رژیم صهیونیستی علیه هرگونه همبستگی عربی با مسئله فلسطین مطرح میشود؛ چراکه تلآویو میکوشد حمایتهای مردمی و ورزشی از فلسطینیها را به عنوان «یهودستیزی» یا «افراطگرایی» ترسیم کند. این تلاش برای مخدوش کردن چهره مدافعان حقوق فلسطینیها در مجامع بینالمللی در حالی صورت میگیرد که منشورهای ورزشی جهانی، تبعیض سیاسی و مذهبی را ممنوع کردهاند، با این حال، برافراشتن پرچم فلسطین اکنون در تمامی محافل، برای صهیونیستها به یک اقدام تحریکآمیز تبدیل شده است.
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