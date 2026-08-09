به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهادت کودکان غزه آن هم در ایام بهاصطلاح آتشبس موضوع گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد شده است.
یونیسف اعلام کرد: در ۳۰۰ روزی که از آغاز آتشبس میان اسرائیل و حماس میگذرد، دستکم ۳۰۰ کودک در غزه جان باختهاند؛ آماری که بهطور میانگین برابر با جان باختن یک کودک در هر روز است. این نهاد هشدار میدهد این آتشبس نتوانسته است از آسیبپذیرترین قشر این جامعه محافظت کند.
طلا ابومطر ۹ ساله، ماه گذشته پس از آنکه نیروهای اسرائیلی به چادرهای آوارگان در نزدیکی دیرالبلح تیراندازی کردند، به ضرب گلوله جان باخت.
آتشبس نتوانسته است از مردم غزه محافظت کند. هر یک از این ۳۰۰ کودکی که جانشان را از دست دادهاند، والدین، خواهران و برادران و دوستانی را پشت سر گذاشتهاند که از غم فقدان آنها ویران شدهاند و ادامه حملات به این معناست که کسانی که جان سالم به در بردهاند، همچنان در معرض خطر هستند.
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