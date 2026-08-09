به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت روس‌اتم، در یک نشست خبری اعلام کرد که این شرکت، اعزام مجدد متخصصان به نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران را آغاز کرده و پنج نفر اول به محل رسیده و کار خود را شروع کرده‌اند.

وی افزود: ما قصد داریم گروه بعدی کارمندان را ظرف دو هفته آینده به نیروگاه بوشهر اعزام و از هرگونه تشدید بیشتر تنش‌ها جلوگیری کنیم.

لیخاچف با اشاره به اینکه روس‌اتم قصد دارد در اسرع وقت تمام متخصصانی را که قبلاً از ایران خارج شده بودند، به نیروگاه بوشهر اعزام کند، گفت که اگر همه چیز خوب پیش برود، تعداد کارمندان روس‌اتم در نیروگاه بوشهر تا پاییز به ۱۰۰ نفر خواهد رسید.

این مقام روس در عین حال با بیان اینکه این امر تنها پس از دستیابی ایالات متحده و ایران به توافق آتش‌بس امکان‌پذیر خواهد بود، گفت که ساخت واحدهای ۲ و ۳ در نیروگاه هسته‌ای بوشهر ادامه دارد و کارهای مقدماتی در تأسیسات هیدرولیک در حال انجام است.

گفتنی است حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به اطراف نیروگاه هسته‌ای بوشهر موجب خروج متخصصان روس از این نیروگاه شد. واشنگتن و تل‌آویو یک نیروگاه هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هدف حملات تجاوزکارانه قرار دادند و نهادهای بین‌المللی در قبال این جنایت و اقدام غیرقانونی سکوت کرده‌اند.

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