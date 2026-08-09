به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به حسان الحسن تحلیلگر عرب، فشارهای آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی بر ایران در هفتههای اخیر، بهویژه درباره دریافت هزینه عبور کشتیها از تنگه هرمز و ادامه حمایت تهران از گروههای مقاومت و جنبشهای آزادیبخش منطقه، افزایش یافته است.
با این حال، او معتقد است درد و بحران کنونی منطقه میتواند مقدمهای برای پایان جنگ آمریکا علیه ایران و شکلگیری توافقی میان تهران و واشنگتن باشد؛ توافقی که در صورت تحقق، برای ایران نقش مهمی در ترتیبات آینده منطقه در نظر خواهد گرفت.
این تحلیلگر عرب در ادامه پیشبینی میکند پس از حل مسئله تردد کشتیها در تنگه هرمز، تمرکز آمریکا بر گروههای مقاومت در عراق، لبنان و یمن قرار گیرد. او عراق را نخستین حلقه این فشارها میداند و به موضع «علی الزیدی» نخستوزیر عراق درباره انحصار سلاح در دست دولت اشاره میکند.
به باور او، لبنان مرحله دوم این روند خواهد بود؛ با این حال، مقاومت لبنان با تأکید بر حفظ حاکمیت و امنیت کشور و آمادگی برای گفتوگوی سازنده، تلاش میکند مانع کشیده شدن لبنان به درگیری داخلی شود. از نگاه این منبع، همین موضع میتواند یکی از نقاط قوت مقاومت لبنان در برابر فشارهای خارجی باشد.
این منبع همچنین معتقد است اسرائیل برای دو دلیل، علاقهای به پایان سریع جنگ در لبنان و منطقه ندارد: نخست، نزدیک بودن انتخابات پارلمانی اسرائیل در پایان اکتبر و هزینه سیاسی هرگونه امتیازدهی نتانیاهو به لبنان و دوم، نگرانی از آنکه پایان جنگ زمینه طرح دوباره تشکیل کشور مستقل فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه را فراهم کند؛ موضوعی که اسرائیل با آن مخالف است.
او در پایان، با وجود ابراز امیدواری نسبت به امکان دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، هشدار میدهد منطقه در وضعیت بسیار خطرناکی قرار دارد و هر گام اشتباه یا محاسبهنشده میتواند خاورمیانه را به عمق یک بحران گستردهتر بکشاند.
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