به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبری‌زبان یدیعوت آحارنوت در گزارشی به بررسی نگرانی‌های عمیق راهبردی رژیم صهیونیستی از احتمال پیوستن مصر به توافق دفاعی سه‌جانبه ترکیه، عربستان و پاکستان پرداخته است.

این روزنامه گزارش داد که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرده است که قاهره ممکن است پس از حل‌وفصل برخی مسائل فنی، به توافق دفاعی جدید امضاشده میان آنکارا، ریاض و اسلام‌آباد بپیوندد.

این روزنامه بر دعوت از مصر برای پیوستن به این توافق‌نامه تمرکز کرده و آن را به عنوان منبع تهدیدی بلندمدت برای امنیت رژیم صهیونیستی و عامل دگرگونی در قلب موازنه قوا ارزیابی کرده است.

احتمال پیوستن مصر به این ائتلاف دفاعی مشترک، نگرانی‌های استراتژیک عمیقی را در اتاق‌های تصمیم‌گیری تل‌آویو به دلایل بنیادینِ تغییر موازنه قوا در خاورمیانه ایجاد کرده است.

به نوشته هاآرتص، نخستین نگرانی مربوط به جایگاه مصر است؛ کشوری که نخستین دولت عربی امضاکننده معاهده صلح با اسرائیل به شمار می‌رود و ستونی اساسی برای امنیت مرزهای جنوبی سرزمین‌های اشغالی محسوب می‌شود.

این گزارش می‌افزاید که پیوستن قاهره به ائتلافی متشکل از ترکیه (که مواضعی ضد سیاست‌های اسرائیل دارد) و پاکستان (که اساساً اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد)، می‌تواند آینده هماهنگی امنیتی میان قاهره و تل‌آویو را تهدید کند و توافق‌نامه‌های کمپ دیوید را در معرض خطر قرار دهد.

تل‌آویو از همگرایی نظامی و تکنولوژیک میان آنکارا، اسلام‌آباد و ریاض بیمناک است؛ ترکیه صنایع نظامی پیشرفته‌ای به‌ویژه در حوزه پهپاد دارد و تلفیق این توانمندی‌ها با قدرت مالی عربستان، عمق راهبردی مصر و بازدارندگی هسته‌ای پاکستان، بلوک نظامی منطقه‌ای قدرتمندی را خلق خواهد کرد که توان رقابت با برتری نظامی سنتی مورد اتکای اسرائیل را خواهد داشت.

به اعتقاد تحلیلگران صهیونیست، این ائتلاف پیامی آشکار مبنی بر کاهش اعتماد به تضمین‌های امنیتی آمریکا است و تل‌آویو را در سطح دیپلماتیک منزوی می‌سازد.

به نوشته «یدیعوت آحارنوت»، در صورت بروز هرگونه رویارویی منطقه‌ای، اسرائیل ممکن است خود را در برابر جبهه‌ای واحد ببیند که فاقد حق وتو یا مداخله مستقیم آمریکا است که پیش‌تر برای حفظ منافع خود به آن تکیه می‌کرد؛ امری که تل‌آویو را ناگزیر به بازنگری فراگیر در دکترین امنیتی و راهبردی خود می‌کند.

این توافق‌نامه طی نشستی میان محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در عربستان امضا شد.

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