به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه والاستریت ژورنال امروز یکشنبه در گزارشی با عنوان «ترامپ فکر میکرد باز کردن تنگه هرمز قریبالوقوع است (اما) ایران برنامههای دیگری داشت»، به بررسی آخرین تحولات جنگ با ایران و تلاشهای کاخ سفید برای خروج از این درگیری پرداخت.
به گفته این رسانه نزدیک به حزب جمهوریخواه، اظهارات اخیر ترامپ نشان میدهد که او به دنبال خروج از (جنگ با ایران) است.
به ادعای این رسانه، درخواستهای جدید تهران برای (گرفتن) امتیازات عمده، چند روز پس از آن مطرح شد که کاخ سفید اعلام کرد توافق برای آزادسازی گذرگاه تجاری در دسترس است.
مقامات آمریکایی به والاستریت ژورنال گفتند که ترامپ طی هفتهها در حال آمادهسازی زمینه برای اعلام پیروزی در جنگ ایران در صورت بازگشایی کامل تنگه هرمز توسط تهران بود و حتی این ایده را به طور خصوصی به دستیاران ارشد خود مطرح کرده بود که حاضر است بدون توافق هستهای از این جنگ خارج شود.
به ادعای روزنامه آمریکایی، اما این هدف کوچکشده زمانی دشوارتر شد که ایران روز شنبه (دیروز) بر بالاترین قیمت خود تاکنون برای اجازه دادن به جریان آزاد ترافیک در این آبراه اصرار کرد: درخواست میلیاردها دلار از ایالات متحده، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و پایان محاصره دریایی ایالات متحده و موارد دیگر.
به نوشته والاستریت ژورنال، این زنجیره سریع رویدادها نشان میدهد که گزینههای ترامپ برای خروج از درگیری دوباره محدود شده است. ترامپ بارها تهدید به تشدید گسترده کارزار بمباران خود کرده و سپس از آن عقبنشینی کرده است. اما هرج و مرج اخیر در مذاکرات نشان داد که تهران برای یک درگیری طولانی و طاقتفرسا آماده است.
مدیر برنامه خاورمیانه در اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی، گفت: درخواستهای اخیر و سختگیرانه ایران برای بازگشایی تنگه، ایجاد یک راه خروج آبرومندانه از این درگیری را برای رئیسجمهور به طور فزایندهای دشوار میکند.
کارشناس مسائل ایران در شرکت مشاوره گروه اوراسیا، گرگوری برو، نیز گفت: ایرانیها کاملاً معتقدند که ترامپ میخواهد از این مخمصه خارج شود و بر باز کردن تنگه تمرکز دارد، به همین دلیل است که آنها سخت تلاش میکنند.
تمرکز بر تنگه هرمز به جای مذاکرات هستهای
به روایت والاستریت ژورنال، از ماه آوریل، اولتیماتوم کاخ سفید مبنی بر اینکه ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت، بر مذاکرات دیپلماتیک سایه افکنده است. ترامپ تلاش کرد مذاکرات هستهای را به عنوان بخشی از مذاکرات گستردهتر با ایران بگنجاند، اما این مذاکرات بسیار دشوار بودهاند و کاخ سفید طی هفتههای اخیر بیشتر روی بازگشایی تنگه هرمز تمرکز کرده است.
به روایت والاستریت ژورنال، ترامپ در فاصله کمتر از سه ماه مانده به انتخابات میاندورهای و قیمت بنزین که هنوز بسیار بالاتر از قبل از شروع جنگ (علیه ایران) است، به دنبال راههایی بوده است تا به مردم آمریکا بگوید که در جنگ پیروز شده است.
رئیسجمهور آمریکا روز جمعه هفته گذشته در رسانههای اجتماعی با اشاره به مقالهای که اعلام میکرد "دونالد ترامپ در جنگ ایران پیروز شد"، اظهار داشت که پیروزی حتی بدون توافق هستهای نیز در دست است.
طبق گزارش والاستریت ژورنال، یک مقام کاخ سفید اصرار داشت که ایالات متحده تمام اهداف نظامی خود علیه ایران را تکمیل کرده است. این مقام گفت که تمرکز ترامپ اکنون بر تأمین جریان انرژی جهان از طریق تنگه هرمز است و در صورت هدف قرار دادن بیشتر کشتیها توسط ایران، گزینههای نظامی را روی میز نگه خواهد داشت.
طبق گزارش این رسانه جمهوریخواه، مقامات آمریکایی افزودند که در مورد نگرانیهای هستهای، ترامپ طی هفتههای اخیر به طور خصوصی به دستیاران ارشد خود گفته است که تهران احتمالاً پس از تخریب سه سایت هستهای اصلی توسط ایالات متحده در سال گذشته، قادر به احیای فعالیتهای هستهای خود در دوران ریاست جمهوری او نخواهد بود.
به نوشته وال استریت ژورنال، «رئیسجمهور در جلسات اخیر گفته است که قابلیتهای اطلاعاتی ایالات متحده احتمالاً هرگونه تلاش ایران برای بازسازی این تأسیسات یا ساخت مخفیانه بمب را شناسایی خواهد کرد و او مطمئن است که تهدید حملات بیشتر آمریکا به عنوان یک عامل بازدارنده پایدار عمل خواهد کرد.»
در گزارش این روزنامه آمده است: «مقامات گفتند که اگر ایالات متحده بتواند برنامه هستهای را کنترل کند و عبور و مرور در تنگه (هرمز) از سر گرفته شود، ترامپ به احتمال زیاد آتشبس فعلی را به طور نامحدود تمدید خواهد کرد. آنها افزودند که انتظار میرود ترامپ همچنین در صورت بازگشایی کامل تنگه توسط تهران، محاصره نظامی ایالات متحده بر بنادر ایران را لغو کند.»
به نوشته والاستریت ژورنال، یکی از پیچیدگیهای اصلی برای دولت ترامپ، پول است. ایران علاوه بر توافق برای آزادسازی داراییهای مسدود شده خود در سراسر جهان، به دنبال میلیاردها دلار غرامت جنگی است. ترامپ گفته است که کاخ سفید اجازه نمیدهد هیچ پولی از مالیاتدهندگان به ایران برود، اگرچه بدون آزادسازی برخی از داراییهای مسدود شده ایالات متحده، بعید به نظر میرسد که توافقی حاصل شود.
در ادامه گزارش تأکید شد که همچنین اختلاف نظرهایی در مورد اینکه آیا ایالات متحده باید معافیتهایی را برای فروش نفت ایران در بازار آزاد صادر کند یا خیر، وجود دارد. ایالات متحده ژوئن گذشته به عنوان بخشی از یک توافق صلح موقت با ایران با این معافیتها موافقت کرده بود.
والاستریت ژورنال در پایان افزود: اظهارات اخیر ترامپ نشان میدهد که او به دنبال خروج از این وضعیت است.
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