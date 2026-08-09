پاسخ چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به طرح خلع سلاح

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علی الزبیدی، از اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان عراق امروز یکشنبه تاکید کرد: پروژه محدود کردن سلاح باید شامل همه تشکلهای مسلح و در درجه اول پیشمرگها و گارد نینوا باشد.
الزبیدی گفت: سلاحهای نیروهای حشد شعبی را نمیتوان خارج از اختیارات دولت در نظر گرفت چراکه یک نهاد امنیتی رسمی است که به دستورالعملهای فرمانده کل نیروهای مسلح پایبند است.
این عضو چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در گفتگو با خبرگزاری المعلومه اظهار کرد: جای تعجب است که نیروهای پیشمرگ و گارد نینوا که در کنار نیروهای ترکیه در اردوگاه زلیکان در بعشیقه حضور دارند و همچنین نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) که در سنجار حضور دارند، مشمول رویههای محدود کردن سلاح به دولت نمیشوند.
او افزود: این نشان میدهد که این گروهها خارج از چارچوب دولت سلاح در اختیار دارند و به دستورالعملهای فرمانده کل نیروهای مسلح پایبند نیستند اما نیروهای حشد شعبی یک نهاد امنیتی رسمی هستند که به دستورالعملهای فرماندهی کل نیروهای مسلح پایبند هستند، بنابراین سلاحهای آنها خارج از اختیارات دولت نیست.
الزبیدی ادامه داد: پروژه تحویل سلاح به منزله طرحی آمریکایی-صهیونیستی با هدف تضعیف امنیت و ثبات کشور است، شرایط امنیتی همچنان با تنشهای منطقهای مواجه بوده و همزمان تهدید تروریسم در سوریه رو به افزایش است.
این مقام عراقی با اشاره به اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی به دلیل حضور نیروهای حشد شعبی و مقاومت در تحقق پروژههای خود در داخل عراق شکست خوردند، بر لزوم برخورد با مساله سلاح بر اساس یک استاندارد که شامل همه گروههای مسلح باشد تاکید کرد.
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