به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد گوکتاش، نویسنده و فعال دینی در ترکیه، در یادداشتی در روزنامه «دوغرو خبر» با عنوان «در حجاب از دفاع به حمله برویم!» به بررسی افزایش حملات علیه افراد محجبه و گسترش بی‌حیایی در جامعه پرداخت و بر ضرورت تغییر رویکرد در مسئله حجاب تأکید کرد.

گوکتاش با بیان اینکه بزرگ‌ترین نبرد در جهان امروز میان جبهه اخلاق، ادب، حیا و عفاف از یک سو و جبهه بی‌اخلاقی، بی‌عفتی و فساد از سوی دیگر جریان دارد، نوشت که این نبرد بدون وقفه ادامه دارد و مردم در خیابان‌ها، میدان‌ها و حتی خانه‌های خود با مظاهر بی‌عفتی مواجه هستند.

وی با طرح این پرسش که آیا در چنین شرایطی باید از عرصه‌های مختلف زندگی عقب‌نشینی کرد و خود را منزوی ساخت، تأکید کرد که باید از حالت دفاعی خارج شد و با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در زمینه حجاب به میدان آمد.

گوکتاش در توضیح این رویکرد، بر برگزاری برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط با حجاب، ایجاد ارتباط با افراد و خانواده‌ها و تلاش برای جذب دختران به حجاب تأکید کرد و افزود که پس از محجبه شدن دختران نیز نباید آنان را به حال خود رها کرد، بلکه باید آنها را در محیطی گرم و جمعی از دوستان و افراد همفکر قرار داد.

این نویسنده و فعال دینی ترکیه‌ای همچنین بر ضرورت تقویت آگاهی و شناخت زنان محجبه نسبت به مفهوم حجاب تأکید کرد و حجاب را نمادی از آموزه‌های وحیانی دانست. وی با استناد به آیه ۲۶ سوره اعراف، به تعبیر قرآن درباره نازل شدن لباس برای فرزندان آدم اشاره کرد.

گوکتاش در بخش دیگری از یادداشت خود، مبارزه برای عفاف و حیا را از مقدس‌ترین عرصه‌های مبارزه دانست و اذعان داشت که حجاب اسلامی یکی از مهم‌ترین نمادهای هویت دینی در برابر جریان‌های مخالف اسلام است.

وی در پایان تأکید کرد که مسلمانان باید در زمینه حجاب از حالت دفاعی خارج شده و با فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، رویکردی فعالانه در پیش بگیرند.

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