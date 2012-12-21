به گزارش خبرگزاری اهل‎بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر "عزیز الدویک" رئیس مجلس قانونگذاری (پارلمان) فلسطین تاکید کرد که اظهارات «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان و دیگر رهبران این تشکیلات در رام الله در مورد برگزاری انتخابات قبل از تحقق آشتی ملی، یکی از مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه تحقق آشتی ملی است.

دویک تصریح کرد که یکی از شرط‌های اصلی به ثمر نشستن آشتی ملی، بستن پرونده بازداشت‌های سیاسی و همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی است که این دو از موانع اصلی بر سر راه تحقق آشتی ملی هستند.

این اظهارات در جریان بازدید "یاسر عثمان" سفیر مصر در فلسطین از دفتر نمایندگان مجلس قانونگذاری در رام الله بیان شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، عثمان در جریان این بازدید ضمن تبریک بیست و پنجمین سالروز تاسیس جنبش حماس، تاکید کرد که آنچه در کرانه باختری شاهد آن هستیم، مقدمه‌ای برای تحقق آشتی ملی است و امیدواریم اقداماتی مشابه را در نوار غزه نیز شاهد باشیم.

وی تاکید کرد که پیشرفت های صورت گرفته در پرونده دو جنبش در کرانه باختری مایه امیدواری است.

سفیر مصر در فلسطین بر اهتمام کشورش به اجرای بندهای آشتی ملی و برقراری وحدت میان گروه‌های فلسطینی تاکید کرده و تصریح کرد که اقدامات گسترده‌ای برای از بین بردن اختلافات و چنددستگی‌ها در حال انجام است.

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