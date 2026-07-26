تأکید سازمان ملل بر اقدام فوری برای حمایت از زنان و دختران افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بخش زنان سازمان ملل متحد روز یکشنبه چهارم مرداد اعلام کرد که محمد نصیری، رئیس دفتر این نهاد، در سفر به افغانستان با مقام‌های طالبان و نمایندگان دیپلماتیک دیدار کرده است.

براساس پیام منتشرشده در شبکه اجتماعی اکس، در این دیدارها بر ضرورت اقدام فوری برای حمایت از زنان و دختران افغانستان و افزایش دسترسی آنان به خدمات اساسی تأکید شده است.

رفع محدودیت‌های اعمال‌شده بر کارکنان نهادهای بشردوستانه، به‌ویژه زنان، از دیگر محورهای گفت‌وگوهای این مقام سازمان ملل با طالبان بوده است.

محمد نصیری گفته است که با وجود گسترش بحران‌های انسانی در جهان، تعهد سازمان ملل برای حمایت از زنان و دختران افغانستان همچنان پابرجا خواهد ماند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که محدودیت‌های طالبان بر آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی زنان همچنان ادامه دارد و نگرانی نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته است.

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