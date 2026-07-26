به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یونیسف روز یکشنبه چهارم مرداد اعلام کرد که سیلابهای اخیر در شرق افغانستان، جادهها و مسیرهای ارتباطی را تخریب کرده و دسترسی شماری از ساکنان مناطق آسیبدیده به خدمات و کمکهای ضروری را قطع کرده است.
براساس تازهترین ارزیابی این نهاد، بارندگیهای شدید از ۲۹ تیر سه استان شرقی افغانستان را درگیر کرده و شهر پارون، مرکز نورستان، بیشترین آسیب را دیده است. گزارشهای اولیه از جانباختن دستکم ۲۳ نفر، زخمیشدن ۱۲۵ نفر و ناپدیدشدن شماری دیگر حکایت دارد.
یونیسف گفته است ۹۲ خانه تخریب شده یا آسیب دیده و یک مرکز درمانی، بازارها، پلها، بخشهایی از جادهها، دیوارهای محافظتی، زمینهای کشاورزی و شبکههای آبرسانی نیز خسارت دیدهاند. این نهاد اعلام کرده که همراه با شرکای خود، ظرف ۲۴ ساعت خدمات درمانی اضطراری را برای بیش از ۶۰۰ نفر، از جمله کودکان، فراهم کرده است.
همزمان، سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرده است که خانوادههای زیادی در مدت کوتاهی خانهها، مغازهها و منابع معیشتی خود را از دست دادهاند. تیمهای این سازمان برای ارزیابی نیازها به محل اعزام شده و محمولههای امدادی نیز به سوی مناطق آسیبدیده فرستاده شده است.
این سازمان سرپناه، آب سالم، مواد غذایی و حمایت برای بازسازی را از نیازهای فوری خانوادهها دانسته است.
براساس گزارشهای پیشین، عملیات جستوجو و نجات در نورستان همچنان ادامه دارد و به دلیل مسدودشدن راهها، کوهستانیبودن منطقه و احتمال وقوع سیلابهای تازه، امدادرسانی با دشواری روبهرو است.
یونیسف تأکید کرده است که ارائه کمکهای اضطراری و ارزیابی نیازهای کودکان و خانوادههای سیلابزده ادامه خواهد داشت و آمار تلفات و خسارات ممکن است با تکمیل بررسیهای میدانی تغییر کند.
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