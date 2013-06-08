خودکشی 6 پلیس ترکیه از زمان آغاز اعتراضات در این کشور

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ «فاروق سزر» رییس اتحادیه پلیس امنیت ترکیه از خودکشی 6 پلیس آن کشور پس از آغاز اعتراضات در پارک "گزی" استانبول خبر داده است.

وی با طرح این ادعا اظهار داشته که تمامی پلیس های خودکشی کرده به دلیل فشار روحی و روانی و انتقادات مطرح شده از خشونت صورت گرفته از سوی نیروهای پلیس علیه معترضین به این اقدام مبادرت ورزیده اند.

سزر همچنین مدعی شده است "نیروهای پلیس از حوادث اخیر آسیب های زیادی دیدند. آنان 120 ساعت بدون آب و غذا به خدمت پرداخته اند. پلیس هدف حملات و افزایش خشونت ها در ترکیه بوده است."

..............پایان پیام/ 218