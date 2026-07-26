به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نظرسنجی‌های انجام‌شده در آمریکا از تغییر شدید دیدگاه افکار عمومی این کشور درباره جنگ جاری علیه ایران حکایت دارد. به‌گونه‌ای که میزان حمایت از این جنگ در مقایسه با تمام مداخلات نظامی خارجی آمریکا طی سه دهه گذشته، به‌شدت کاهش یافته است.

یک میزگرد تحلیلی که از شبکه الجزیره پخش شد و «محمود مراد» آن را با مشارکت «سلام خضر» ارائه کرد و در آن «مارلین هاردینگر» دیپلمات پیشین آمریکایی، حضور داشت، از افزایش مخالفت‌های مردمی با جنگ در سایه افزایش تلفات نظامی و انسانی و همچنین تأثیر مستقیم افزایش قیمت انرژی بر اقتصاد آمریکا خبر داد.

آخرین نظرسنجی شبکه «فاکس نیوز» و شاخص‌های «ریل‌کلیرپالینگ» نشان می‌دهد شکاف میان مخالفان و حامیان جنگ علیه ایران افزایش یافته است. ۶۶ درصد از آمریکایی‌ها با جنگ علیه ایران مخالف‌اند. تنها ۳۴ درصد از این جنگ حمایت می‌کنند. موضوعی که باعث شده این جنگ از نظر میزان حمایت مردمی، کم‌حمایت‌ترین جنگ در تاریخ معاصر آمریکا باشد.

داده‌های تاریخی مؤسسه «گالوپ» نیز ابعاد تغییر رفتار افکار عمومی آمریکا هنگام آغاز جنگ‌ها و مداخلات خارجی را نشان می‌دهد. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، ۹۰ درصد آمریکایی‌ها از جنگ افغانستان در سال ۲۰۰۱، حمایت کردند و تنها ۵ درصد با آن مخالف بودند. در خصوص جنگ دوم خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، ۷۹ درصد از آمریکایی‌ها از عملیات «طوفان صحرا» حمایت کردند، در حالی که ۱۶ درصد مخالف آن بودند. جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ با حمایت ۷۶ درصدی افکار عمومی ۀآمریکا آغاز شد و ۲۰ درصد با آن مخالفت کردند. همچنین میزان حمایت مردم آمریکا از مداخله نظامی این کشور در لیبی در سال ۲۰۱۱، ۴۷ درصد و میزان مخالفت ۳۷ درصد بود.

سلام خضر در بخش تعاملی این برنامه، آمار تلفات و خسارت‌های مستقیم واردشده به ارتش و نیروی هوایی آمریکا از زمان آغاز عملیات نظامی را نیز ارائه کرد. ۱۸ سرباز آمریکایی در جریان جنگ علیه ایران، کشته و حدود ۵۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. در خصوص خسارت‌های هوایی آمریکا در این جنگ، جنگنده‌هایی از نوع F-۱۵E، یک هواپیمای شناسایی A-۱۰ و یک بالگرد آپاچی بر فراز تنگه هرمز سرنگون یا آسیب دیده‌اند. همچنین هواپیماهای سوخت‌رسان از نوع KC-۱۳۵ بر فراز آسمان عراق آسیب دیده یا سرنگون شده‌اند. هزینه اولیه و مستقیم جنگ آمریکا علیه ایران، ۳۷ میلیارد دلار می‌باشد که بر اساس اعلام وزارت دفاع آمریکا، این رقم به ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده است. کاخ سفید نیز از کنگره آمریکا درخواست کرده بود بودجه‌ای اضافی به ارزش ۶۷ میلیارد دلار اختصاص دهد.

از تنگه هرمز تا قفسه فروشگاه‌ها

اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز موجب اختلال در عرضه نفت، گاز طبیعی مایع‌شده و کودهای کشاورزی به بازارهای جهانی و آمریکا شده است. قیمت بنزین در داخل آمریکا نیز به بیش از ۴.۱۱ دلار در هر گالن افزایش یافته است. این در حالی است که دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود قیمت بنزین را به کمتر از ۲ دلار کاهش دهد.

افزایش هزینه انرژی همچنین تأثیر منفی بر فعالیت کارخانه‌ها و زنجیره‌های حمل‌ونقل داخلی گذاشته و موجی از تورم را در قیمت کالاهای اساسی و مصرفی و همچنین مواد غذایی به وجود آورده است.

ترامپ برای جلب افکار عمومی سرمایه‌گذاری نکرد

«مارلین هاردینگر» دیپلمات پیشین آمریکایی، در ادامه دلایلی را توضیح داد که باعث شده دولت ترامپ حمایت افکار عمومی را در این جنگ از دست بدهد.

به گفته او، یکی از مهم‌ترین دلایل، تناقض میان وعده‌های انتخاباتی ترامپ و وضعیت کنونی است. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود بر وعده پایان دادن به جنگ‌های طولانی‌مدت و مقابله با تورم تأکید داشت. اما جنگ کنونی با ایران با این وعده‌ها در تضاد قرار گرفته است.

هاردینگر گفت که دولت آمریکا در زمینه بسیج سیاسی کوتاهی کرده و زمان کافی برای گفت‌وگو با مردم آمریکا، متقاعد کردن کنگره و ایجاد ائتلاف‌های گسترده بین‌المللی، آن‌گونه که در جنگ‌های گذشته معمول بود، صرف نکرده است.

او افزود که مسائل معیشتی و مالی اکنون به محرک اصلی افکار عمومی آمریکا تبدیل شده‌اند و دیگر شعارهای کلی درباره امنیت ملی برای متقاعد کردن مردم به پذیرش پیامدهای جنگ‌های خارجی کافی نیستند.

به گفته هاردینگر، همین مسئله بر درک شهروندان آمریکایی از هزینه‌های اقتصادی جنگ‌ها تأثیر گذاشته است.

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