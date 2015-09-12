به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر دفاع که با همراهی فرمانده نیروی دریایی ارتش، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولان از ‌‌منطقه سوم دریایی کنارک بازدید می‌کرد، با اشاره به ‌تاکیدات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر توسعه سواحل مکران اظهار داشت: پس از تاکیدات ایشان نیروی دریایی برای حضور در منطقه و توسعه آن پیشرو بوده است‌.

سرتیپ پاسدار «حسین دهقان» با اشاره به استقرار واحدهای نظامی زودتر از سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها در این منطقه تصریح کرد: ‌‌با استقرار واحدهای تولیدی و اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی در ایجاد این واحدها می‌توان به توسعه منطقه کمک کرد‌.

وی با اشاره به همکاری نیروی دریایی ارتش در ‌توسعه سواحل خاطرنشان کرد: این نیرو برای توسعه سواحل مکران تمامی همکاری‌ها را خواهد داشت.

«‌امیر دریادار حبیب‌الله سیاری» فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه ‌ایجاد زیرساخت‌ها در سواحل مکران و حضور مقتدرانه نیروی دریایی در این منطقه در آینده‌ای نزدیک شاهد توسعه سواحل مکران خواهیم بود، گفت: عزیمت صیادان به آب‌های دور و امنیت شناور‌های کشور در اقیانوس هند ‌نتیجه حضور مقتدرانه نیروی دریایی ‌‌ا‌ست.‌

.......................

پایان پیام/ ۲۷۰