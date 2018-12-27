انتشار تصاویر جدیدی از قبرستان بقیع قبل از تخریب، در سایت کتابخانه آتاتورک + عکس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتابخانه آتاتورک تصاویر جدیدی از قبرستان بقیع قبل از تخریب را ضمن نود هزار قطعه به شکل آنلاین منتشر کرده است.

گفتنی است بَقیع یا بقیعُ الغَرْقَد، کهن‌ترین قبرستان مسلمانان که پیش از اسلام، زمینی بزرگ و بوستانی در حوالی شهر یثرب حجاز بود. دفن اموات مسلمانان در این زمین از آغاز سده نخست هجری، رواج یافته و بزرگان و شخصیت‌های مهم اسلامی در آن خاکسپاری شده‌اند. چهار تن از امامان معصوم و دیگر وابستگان پیامبر خدا، از جمله این مدفونان هستند.

بقیع در ادوار مختلف اسلامی، مورد توجه حاکمان بوده و بقعه‌ها و بارگاه‌هایی در آن ساخته شد اما پس از حمله و سیطره وهابیان بر عربستان، تخریب گردید. اکنون سطح بقیع در جوار حرم نبوی با خاک یکسان است و سنگ نوشته‌ای در آن مشاهده نمی‌شود.

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