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رای دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع حامیان جنبش تحریم اسرائیل

۲۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۶
کد مطلب: 771009
رای دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع حامیان جنبش تحریم اسرائیل

براساس رای دادگاه حقوق بشر اروپا، فرانسه باید به ۱۲ فعال مدافع حقوق فلسطین، غرامت پرداخت کند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه حقوق بشر اروپا، شکایت فرانسه از شماری از جنبش‌های تحریم کالاهای اسرائیلی را رد کرد.

به گفته این دادگاه، حکم دیوان عالی فرانسه علیه 12 تن از فعالان و کنشگران حامی فلسطین، نه تنها بی‌پایه و اساس است؛ بلکه ناقض آزادی بیان آنها نیز هست.

این افراد به دلیل پخش اعلامیه‌هایی در مراکز خرید فرانسه که مردم را به عدم خرید کالاهای تولید شده در اراضی اشغالی تشویق می‌کرد، به یهودستیزی متهم شده بودند.

اکنون فرانسه موظف است به جرم افترا به این 12 فعال حقوق بشری، به هر یک از آنها 27 هزار و 380 یورو غرامت پرداخت کند.

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