رای دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع حامیان جنبش تحریم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه حقوق بشر اروپا، شکایت فرانسه از شماری از جنبش‌های تحریم کالاهای اسرائیلی را رد کرد.

به گفته این دادگاه، حکم دیوان عالی فرانسه علیه 12 تن از فعالان و کنشگران حامی فلسطین، نه تنها بی‌پایه و اساس است؛ بلکه ناقض آزادی بیان آنها نیز هست.

این افراد به دلیل پخش اعلامیه‌هایی در مراکز خرید فرانسه که مردم را به عدم خرید کالاهای تولید شده در اراضی اشغالی تشویق می‌کرد، به یهودستیزی متهم شده بودند.

اکنون فرانسه موظف است به جرم افترا به این 12 فعال حقوق بشری، به هر یک از آنها 27 هزار و 380 یورو غرامت پرداخت کند.

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