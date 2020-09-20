به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جوزب بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اقدام آمریکا در بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فاقد اثر خواند.

بورل در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرد با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت این کشور نمی‌تواند مکانیسم ماشه را فعال کند.

از سوی دیگر دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد با توجه به نبود قطعیت نمی‌تواند برای اعمال تحریم‌های این سازمان علیه ایران هیچ اقدامی کند.

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت این سازمان گفت او نمی‌تواند هیچ اقدامی درباره اعلان آمریکا مبنی بر اینکه همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دوباره وضع شده است، انجام دهد، زیرا به نظر می‌رسد در خصوص این موضوع قطعیت وجود ندارد.

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