هر قدم مردم در تشییع رهبر یک رأی به ولایت، مقاومت و استکبارستیزی است

تولیت آستان مقدس در ادامه با اشاره به فضای امروز کشور اظهار داشت: امروز که ما در فضای پرالتهاب زیر نظر رسانه‌های دوست و دشمن، پیکر مطهر امام امت شهید و شهدای خانواده ایشان را تشییع می‌کنیم، همه می‌دانیم که این مراسم یک مراسم تشییع ساده نیست، بلکه یک رفراندوم و رجوع به آرای مردم محسوب می‌شود. هر قدمی که مردم عزیز ما برمی دارند، یک رأی به ولایت، مقاومت، استکبارستیزی و اعلام این حقیقت است که ما نمیترسیم.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید محمد سعیدی صبح امروز در جلسه شورای اداری استان قم که در استانداری قم برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، شهادت جانگداز رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز شهادت مظلومانه سایر شهدای جنگ رمضان را تسلیت گفت.

تولیت آستان مقدس در ابتدای سخنان خود با اشاره به آیات قرآن کریم، به تبیین جایگاه رفیع شهدا پرداخت و اظهار داشت: قرآن کریم در دو آیه نسبت به مؤمنانی که در راه خدا به شهادت میرسند، تعابیر دقیقی دارد. در آیه ۱۶۹ سوره مبارکه آلعمران، ادب پنداری مؤمنان نسبت به شهدا را بیان میکند و شهدا را دارای حیات برزخی معرفی کرده و آنها را در ضیافت الهی متنعم میداند. همچنین در آیه ۱۵۴ سوره بقره، خداوند ادب گفتاری مؤمنان را نسبت به شهدا بیان میفرماید که نگویید شهدا اموات هستند بلکه آنها زنده اند.

قاتلان امام شهید از حقیقت ولایت الهی می ترسند

وی با بیان اینکه غم جدایی امام شهید قلب‌های ما را آزرده کرده است، تأکید کرد: این غم، غم شکست نیست، بلکه غم وداع با شکوهی است که در پیش رو داریم. افرادی که امام بزرگوار ما را به شهادت رساندند، از حقیقت ولایت میترسیدند و ولایت فقیه که ذیل ولایت خدا تعریف میشود، برایشان بیمناک بود؛ لذا میخواستند هر چیزی را که بوی وفاداری و التزام عملی به ولایت خدا دارد، ریشه کن کنند.

آیت الله سعیدی در ادامه با اشاره به جنایت‌های دشمنان تصریح کرد: قائد عظیم‌الشان، فرماندهان نظامی، دانشمندان، مسئولان نظام، سرنشینان ناو دنا که غیرمسلح بودند و همچنین کودکان مظلوم میناب را به شهادت رساندند و اماکن عمومی را تخریب کردند. همه اینها برای تزریق روح ناامیدی و ترس و جداسازی مردم از نظام اسلامی بود.

وی با بیان اینکه امام امت پیشاپیش وعده صادق مبعوث شدن مردم را داده بودند و مردم ما حقیقتا سنگ تمام گذاشتند، افزود: مردم دشمنانشان را ناامید و کلافه کردند. عملیات نظامی ما نیز دشمن را به گونهای سرخورده و کلافه کرد که در رفتارها و گفتارشان سر از جنون درآوردند.

تشییع رهبر شهید یک رفراندوم و رجوع به آرای مردم محسوب می‌شود

تولیت آستان مقدس در ادامه با اشاره به فضای امروز کشور اظهار داشت: امروز که ما در فضای پرالتهاب زیر نظر رسانه‌های دوست و دشمن، پیکر مطهر امام امت شهید و شهدای خانواده ایشان را تشییع می‌کنیم، همه می‌دانیم که این مراسم یک مراسم تشییع ساده نیست، بلکه یک رفراندوم و رجوع به آرای مردم محسوب می‌شود. هر قدمی که مردم عزیز ما برمی دارند، یک رأی به ولایت، مقاومت، استکبارستیزی و اعلام این حقیقت است که ما نمیترسیم.

وی با تأکید بر شکست توطئه های دشمن خاطرنشان کرد: دشمن با ترورها، تهدیدها، تخریب‌ها و تحریمهایش میخواست ما را زمینگیر و خانه نشین کند، ولی امروز ما با حضور در خیابان ها و در مراسم تشییع پیکر پاک رهبرمان و شهدای خانواده ایشان، از عمق جان با بلندترین فریاد، «نه» به آمریکا و صهیونیستهای کودککش سر خواهیم داد.

آیت الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیعت مجدد با رهبری خاطرنشان کرد: در همین مناسبت و در این مراسم، ما در کنار پیکر مطهر امام شهیدمان، با جانشین برحق ایشان، حضرت آیت الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه ای دامت برکاته، بیعت مجدد میکنیم و قسم میخوریم که این رجوع به آرای مردم به پیروزی نهایی ختم خواهد شد.

خون پاک رهبر، کودکان شهید میناب و سایر شهدا در رگ‌های این مردم جاری است

وی با تأکید بر اینکه خون پاک رهبر، کودکان شهید میناب و سایر شهدا در رگ‌های این مردم جاری است، افزود: امروز به جهان اعلام می کنیم که اگر امام ما را شهید کردند، به فضل الهی از دل این خاک پربرکت، هزاران امام برخواهند خاست و با عنایت حضرت ولی عصر، مهدی آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف، ریشه مستکبران و صهیونیست ها را خواهند کند.

تولیت آستان مقدس در پایان با اشاره به عهد و پیمان با سیدالشهدا علیه السلام گفت: ما با امام حسین علیه السلام پیمان بسته ایم که از راه او عدول نکنیم و تا پای جان بر سر عهد خود باقی بمانیم.