به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم، کمیته عالی هماهنگی با مشارکت نهادهای مختلف از جمله دفتر نخستوزیری عراق، سازمان الحشد الشعبی، استانداریهای نجف و کربلا، آستانهای مقدس علوی، حسینی و عباسی، وزارتخانههای کشور و حملونقل و دیگر دستگاههای اجرایی تشکیل شده است. سعد معن، سخنگوی کمیته رسانهای مراسم، از برگزاری آیین استقبال رسمی پیکر رهبر شهید در روز سهشنبه با حضور شخصیتهای بلندپایه ایرانی و عراقی خبر داد و اعلام کرد که مراسم تشییع مردمی صبح روز چهارشنبه از مسیرهای تعیینشده در نجف اشرف و کربلای معلی برگزار خواهد شد. وی همچنین از اجرای طرح جامع امنیتی و خدماتی برای تأمین امنیت و رفاه میلیونها زائر و عزادار و لزوم همکاری مردم با نیروهای مسئول خبر داد.
در آستانه این مراسم، شماری از دولتهای محلی عراق از جمله استانهای ذیقار، واسط، کربلا، نجف، بصره و بغداد، روز چهارشنبه را تعطیل رسمی اعلام کردهاند تا زمینه حضور گسترده شهروندان در آیین تشییع فراهم شود. همزمان، برخی نمایندگان پارلمان و جریانهای اجتماعی نیز خواستار اعلام تعطیلی سراسری در سراسر عراق شدهاند. در کنار این اقدامات، دهها موکب و هیئت حسینی نیز با تدارک امکانات گسترده از جمله اسکان، پذیرایی و خدمات رفاهی، خود را برای خدمترسانی به خیل عزاداران آماده کردهاند.
در همین حال، قبایل و عشایر مناطق جنوبی، فرات میانی و مرکز عراق با صدور بیانیهها و فراخوانهای مختلف، از اعضای خود خواستهاند با حضور پرشور در نجف و کربلا، در این مراسم تاریخی شرکت کنند. همچنین انتظار میرود صدها تن از شخصیتهای سیاسی، مذهبی، دانشگاهی، عشایری و فرهنگی عراق، در کنار اقشار مختلف مردم، در مراسم تشییع رهبر شهید حضور یابند؛ حضوری که از آن بهعنوان یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی تاریخ معاصر عراق یاد میشود.
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