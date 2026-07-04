به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ ماهر حمود، رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت، در گفتوگویی با شبکه العهد، به بازخوانی دیدارها و مکاتبات خود با رهبر شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای پرداخت و گفت نخستین دیدار او با ایشان در سال ۱۹۸۱، زمانی که مسئولیت ریاست حزب جمهوری اسلامی و امامت جمعه تهران را بر عهده داشت، انجام شد. به گفته وی، گفتوگوی چند ساعته آن دیدار پیرامون اهداف انقلاب اسلامی، نگاه به دشمنان و مبانی فکری انقلاب بود و آنچه در آن جلسه مطرح شد، تا زمان شهادت رهبر شهید بدون هیچ تغییری در مواضع و عملکرد ایشان باقی ماند. حمود همچنین به دیدارهای بعدی خود با رهبر شهید در دوران ریاستجمهوری و پس از انتخاب ایشان به رهبری انقلاب اشاره کرد.
وی با تأکید بر اینکه رهبر شهید همواره با صراحت، اخلاص و استقامت بر اصول خود ایستادگی کرد، اظهار داشت دشمنان انقلاب اسلامی طی سالهای گذشته با دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی تلاش کردند چهره واقعی انقلاب را مخدوش کرده و آن را به عنوان یک پروژه توسعهطلبانه معرفی کنند، اما واقعیت آن است که رهبر شهید تا پایان عمر بر آرمانهای اسلامی، دفاع از مستضعفان و وحدت امت پایبند ماند. شیخ حمود همچنین از تداوم ارتباطات و مکاتبات خود با ایشان سخن گفت و به نامهای اشاره کرد که رهبر شهید در آن بر استمرار مبارزه با رژیم صهیونیستی در عرصههای نظامی، رسانهای، فرهنگی و آموزشی تأکید کرده بود.
رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت، از روحیه گفتوگو و تعامل رهبر شهید با علمای اهل سنت و پیروان مذاهب مختلف نیز یاد کرد و این رویکرد را نشانه نگاه وحدتآفرین ایشان دانست. وی با اشاره به آرزوی دیرینه رهبر شهید برای رسیدن به مقام شهادت، تصریح کرد که ایشان همواره شهادت در راه خدا را بزرگترین افتخار میدانست و سرانجام نیز پس از سالها مجاهدت، در اوج خدمت و استقامت به آرزوی خود دست یافت و زندگیاش با شهادت به پایان رسید.
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