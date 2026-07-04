به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با نزدیک شدن به مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید ایران، جمعی از فعالان و نیروهای رسانه‌ای در قالب یک بوت‌کمپ تخصصی و فشرده، خود را برای ثبت و روایت یکی از ماندگارترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران آماده می‌کنند.

این کارگاه آموزشی با همت جبهه فرهنگی خاتم اوصیاء و با همکاری مجموعه رسانه سراج، با حضور ۴۰ نفر از جان‌فدایان رسانه‌ای برگزار شده است؛ افرادی که رسالت خود را تنها پوشش یک مراسم نمی‌دانند، بلکه بر این باورند که باید بغض، اشک، حماسه و وفاداری یک ملت را برای همیشه در قاب تاریخ ماندگار کنند.

شرکت‌کنندگان در این دوره، با آموزش‌های تخصصی در حوزه روایت‌گری، تصویربرداری و مستندسازی، خود را برای ثبت لحظه‌هایی آماده می‌کنند که قرار است به میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده تبدیل شود؛ تصاویری که روایتگر عشق مردم به رهبر شهید و بیانگر روزهای سرنوشت‌سازی باشد که بر ایران اسلامی گذشت.

به گفته برگزارکنندگان، خانواده رسانه در این مقطع تاریخی مسئولیتی سنگین بر دوش دارد؛ مسئولیت روایت صادقانه، دقیق و باشکوه بدرقه‌ای که از آن به عنوان بزرگ‌ترین بدرقه تاریخ یاد می‌شود. روایت‌هایی که نه‌تنها احساسات امروز ملت ایران را بازتاب خواهد داد، بلکه سندی ماندگار برای آیندگان خواهد بود تا بدانند این ملت چگونه با پدر شهیدان و رهبر شهید خود وداع کرد.

جان‌فدایان رسانه‌ای اکنون در آستانه این رویداد بزرگ، دوربین‌های خود را نه فقط برای ثبت تصویر، بلکه برای ثبت تاریخ آماده کرده‌اند؛ تاریخی که قاب‌های آن، روایتگر وفاداری، دلدادگی و حماسه ملتی خواهد بود که بدرقه رهبر شهید خود را به یکی از فراموش‌نشدنی‌ترین صحنه‌های تاریخ تبدیل کرد.

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