رئیس شورای کربلا: کربلا برای میزبانی از مراسم تشییع رهبر شهید آماده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قاسم الیساری، رئیس شورای استان کربلا، اعلام کرد که این استان تمامی آمادگیهای لازم را برای میزبانی از مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای به پایان رسانده است. وی با اشاره به اتخاذ مجموعهای از تدابیر امنیتی، خدماتی و اجرایی، گفت تمامی دستگاههای ذیربط برای استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید و برگزاری هرچه بهتر این مراسم در آمادهباش کامل قرار دارند.
الیساری با بیان اینکه نشستهای متعددی با سران عشایر و سازمانهای جامعه مدنی برگزار شده است، اظهار داشت این رایزنیها با هدف برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تشییع انجام شده است. وی همچنین افزود اعلام تعطیلی رسمی در روز برگزاری مراسم، بر شکوه و جایگاه این آیین خواهد افزود و زمینه حضور گسترده مردم را فراهم میکند.
رئیس شورای استان کربلا همچنین با اشاره به جایگاه رهبر شهید در میان مسلمانان، گفت اقتدای ایشان به راه و سیره حضرت امام حسین(ع) و ایستادگی تا رسیدن به مقام شهادت، به مراسم تشییع ایشان نماد و معنایی ویژه بخشیده است. وی افزود آیتالله العظمی سید علی خامنهای، رهبر همه امت اسلامی بود که رسالت خود را به انجام رساند و به دیدار پروردگار شتافت.
الیساری در پایان ابراز امیدواری کرد که به برکت هدایت سید مجتبی خامنهای، مسیر و آرمانهای رهبر شهید ادامه یابد.
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