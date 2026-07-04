رسانه عبری: حضور میلیونی در تشییع رهبر شهید، نمایش قدرت ایران و پیام آشکار به آمریکا است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی درباره مراسم تشییع رهبر شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، حضور میلیونی مردم را «نمایش قدرت» و «انگشتی در چشم آمریکا» توصیف کرد و نوشت جمهوری اسلامی ایران با این حضور گسترده، این پیام را به جهان مخابره می‌کند که انقلاب اسلامی همچنان فراتر از مرزهای جغرافیایی از نفوذ و پشتوانه برخوردار است.

این روزنامه همچنین به گزارش روزنامه «نیویورک تایمز» درباره ادعای برنامه‌ریزی رژیم صهیونیستی برای ترور عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف، دو تن از مسئولان ارشد ایرانی، در جریان مذاکرات با آمریکا اشاره کرد و نوشت دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی این گزارش را تکذیب کرده است. همزمان، شبکه CNN به نقل از دانی سیترینوویتس، رئیس پیشین بخش ایران در اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی، مدعی شد ایران با توجه به احتمال وجود تهدیدهای امنیتی از زمین و هوا، تدابیر حفاظتی گسترده‌ای را برای برگزاری مراسم تشییع اتخاذ کرده است. وی حضور گسترده فرماندهان و مقامات ارشد جمهوری اسلامی در این مراسم را نشانه اطمینان ایران به تدابیر امنیتی خود دانست.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد واشنگتن مذاکرات با تهران را به مدت یک هفته به تعویق انداخته تا مراسم تشییع رهبر شهید در ایران برگزار شود. وی مدعی شد این تصمیم در چارچوب «مهلت» اعطایی آمریکا به ایران اتخاذ شده است. از سوی دیگر، سرپرست شرکت فرودگاه‌های ایران از پایان عملیات استقبال و بدرقه هیئت‌ها و مهمانان خارجی شرکت‌کننده در مراسم ادای احترام و تشییع رهبر شهید خبر داد و اعلام کرد روند میزبانی از هیئت‌های خارجی با موفقیت به پایان رسیده است.

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