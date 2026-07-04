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محمد فنیش: دستاوردهای مقاومت اسلامی لبنان مرهون حمایت و رهبری رهبر شهید است

۱۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۷
کد مطلب: 1835376
محمد فنیش: دستاوردهای مقاومت اسلامی لبنان مرهون حمایت و رهبری رهبر شهید است

وزیر پیشین لبنان با تأکید بر نقش محوری رهبر شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای در تقویت جبهه مقاومت، تصریح کرد که مقاومت اسلامی لبنان بدون هدایت‌ها و حمایت‌های ایشان هرگز به دستاوردهای بزرگ خود دست نمی‌یافت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد فنیش، وزیر پیشین لبنان، با تجلیل از شخصیت رهبر شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، اظهار داشت که پس از ارتحال امام خمینی(ره)، ایشان با اخلاص، وفاداری، حکمت و دوراندیشی، رهبری جمهوری اسلامی ایران و جریان آزادگان جهان را بر عهده گرفت و همواره پشتیبان ملت‌های مظلوم، به‌ویژه مردم فلسطین، بود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه رهبر شهید در میان مردم لبنان، تأکید کرد که ملت لبنان همواره قدردان حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ایشان از مقاومت و آرمان‌های ملت‌های منطقه بوده‌اند. فنیش افزود که رهبر شهید با نگاه راهبردی و حمایت‌های مستمر خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت محور مقاومت و تثبیت معادلات بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی ایفا کرد.

وزیر پیشین لبنان همچنین تصریح کرد که دستاوردهای بزرگ مقاومت اسلامی لبنان بدون نقش‌آفرینی رهبر شهید امکان‌پذیر نبود و هدایت‌های ایشان سهمی اساسی در موفقیت‌های مقاومت داشت. به گفته وی، نگاه ملت لبنان در مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی و سیاست‌های آمریکا، برگرفته از مکتب و رهنمودهای امام خمینی(ره) و رهبر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای است؛ رهبری که با حمایت‌های خود، مسیر مقاومت را تا تحقق پیروزی هموار ساخت.

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