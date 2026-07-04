محمد فنیش: دستاوردهای مقاومت اسلامی لبنان مرهون حمایت و رهبری رهبر شهید است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد فنیش، وزیر پیشین لبنان، با تجلیل از شخصیت رهبر شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، اظهار داشت که پس از ارتحال امام خمینی(ره)، ایشان با اخلاص، وفاداری، حکمت و دوراندیشی، رهبری جمهوری اسلامی ایران و جریان آزادگان جهان را بر عهده گرفت و همواره پشتیبان ملت‌های مظلوم، به‌ویژه مردم فلسطین، بود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه رهبر شهید در میان مردم لبنان، تأکید کرد که ملت لبنان همواره قدردان حمایت‌ها و پشتیبانی‌های ایشان از مقاومت و آرمان‌های ملت‌های منطقه بوده‌اند. فنیش افزود که رهبر شهید با نگاه راهبردی و حمایت‌های مستمر خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت محور مقاومت و تثبیت معادلات بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی ایفا کرد.

وزیر پیشین لبنان همچنین تصریح کرد که دستاوردهای بزرگ مقاومت اسلامی لبنان بدون نقش‌آفرینی رهبر شهید امکان‌پذیر نبود و هدایت‌های ایشان سهمی اساسی در موفقیت‌های مقاومت داشت. به گفته وی، نگاه ملت لبنان در مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی و سیاست‌های آمریکا، برگرفته از مکتب و رهنمودهای امام خمینی(ره) و رهبر شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای است؛ رهبری که با حمایت‌های خود، مسیر مقاومت را تا تحقق پیروزی هموار ساخت.

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