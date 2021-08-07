آیت ‌الله علوی گرگانی: برپایی مراسم عزاداری امام حسین(ع) مهم ترین امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت ‌الله العظمی علوی گرگانی مرجع تقلید شیعیان به‌مناسبت فرا رسیدن ماه محرم پیامی صادر کردند.

متن پیام این مرجع تقلید به شرح زیر است:

ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر و غلبه راه حق بر مسیر باطل است، دهه اول محرم زمینه‌ای برای احیای فریضه مهم و حیاتی امر به معروف و نهی از منکر و تذکری برای عموم مومنین نسبت به اهمیت این دو فریضه الهی است.

از جمله مهم ترین موارد امر به معروف و نهی از منکر برپایی شعائر دینی و مجالس عزای حسینی با رعایت موازین بهداشتی و دستورات مسئولین امر است که می تواند مقدمه ای برای احیای ارزشهای دینی و آگاهی دادن جامعه نسبت به مبارزه با منکرات باشد.



اینجانب به آحاد مومنین بخصوص جوانان عزیز توصیه می‌کنم که نسبت به عزاداری و احیای ارزش‌های دینی در جامعه کوشا بوده و مسئولین مربوطه نیز در این جهت تلاش کنند.

منکراتی همچون تجمل گرایی، فساد، پولشویی، رشد بی حجابی و پوشش های نامناسب، رشوه، ربای بانکی و غیر بانکی، رشد سبک زندگی غربی، بی عفتی در حال رشد در فضای مجازی و حقیقی، بی‌عدالتی و تبعیض، اسراف منابع، عدم توجه کافی به حفظ محیط زیست، گسترش فضای تهمت زنی و شایعه پراکنی در برخی رسانه ها، تماما مصداق‌های بارز منکر است و باید با عزم ملی و احساس وظیفه عمومی و نهی از منکر جلوی رشد آن گرفته شده و با برنامه‌ریزی دقیق و مستمر و مدیریت شده مسئولان امر و حمایت و تشویق ناهین از منکر در مسیر تحقق جامعه الهی قدم برداریم.

امید است خداوند متعال زمینه هدایت جامعه به سمت تعالی اسلامی و دینی و فرج برای مستضعفین را فراهم نماید.

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