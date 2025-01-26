رهبر انقلاب: حضور گسترده مردم در اعتکاف نعمت بزرگی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی امروز یکشنبه ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۳، در پایان مجلس روضه‌ی شهادت امام کاظم علیه‌السلام که با حضور مسئولان ستاد مرکزی اعتکاف برگزار شد، بر اهمیت تثبیت حالات معنوی اعتکاف در جوانان تأکید کردند.

رهبر انقلاب در این مراسم پس از ارائه گزارش حجت‌الاسلام والمسلمین سیّدعلیرضا تکیه‌ای مسئول ستاد مرکزی اعتکاف کشور، ضمن تشکر از دست‌اندرکاران مراسم اعتکاف امسال فرمودند:



«دستتان درد نکند؛ خدا خیرتان بدهد ان‌شاءاللّه؛ خدا قبول کند از شما این زحمتی را که کشیدید و اعتکاف را رواج دادید. اعتکاف در زمان ما اصلاً نبود، خیلی معمول نبود. در مشهد که من اصلاً ندیده بودم هیچ کس اعتکاف کند. در قم، در مسجد امام [حسن عسکری (علیه السّلام)]، در آن شبستان بالا، شاید مثلاً پنج شش تا از این بینِ ستونها را پرده میکشیدند و در هر پرده‌ای دو نفر یا سه نفر از طلبه‌ها آنجا معتکف میشدند. در همه‌ی قم که منحصر میشد به همان مسجد امام [حسن عسکری (علیه السّلام)]، مجموعاً شاید مثلاً ۲۰ نفر یا ۲۵ نفر معتکف میشدند. [امّا حالا] این‌همه جوان، این‌همه مرد، زن، نوجوان، در همه جای کشور، در همه‌ی مساجد، [معتکف میشوند؛] این نعمتِ خیلی بزرگی است.



منتها کاری کنید که این جوانی که سه روز می‌آید آنجا توجّه پیدا میکند و حال و توسّل و تضرّع و تغییر در او به وجود می‌آید ــ قهراً [این‌جوری است] دیگر؛ جوانها زود [اُنس میگیرند] ــ این بماند، این تثبیت بشود؛ یعنی این حالت، ثبات پیدا کند. خب مثلاً پای منبر آقا می‌نشینیم، تا نشسته‌ایم خوب است، تأثیر [دارد]؛ امّا بعد که رفتیم بیرون باید بماند آن مطلب، آن روحیه، آن حالت، آن اجتناب از گناه، تا وقتی که باز یک مطلب دیگری پیش بیاید که طبعاً باز تقویت کند. لذا در برنامه‌های اعتکاف، این نکته را باید در نظر گرفت.»