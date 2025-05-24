به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهباز شریف؛ نخست وزیر پاکستان فردا یکشنبه سفر شش روزه دورهای خود را به چهار کشور ترکیه، ایران، آذربایجان و تاجیکستان آغاز میکند .
منابع خبری در پاکستان اعلام کردند وی در سفر به ایران با مسعود پزشکیان رئیس جمهور و آیت الله سید علی خامنهای، رهبر انقلاب دیدار خواهد کرد.
توسعه روابط دوجانبه در حوزههای اقتصادی ، امنیتی و سیاسی همچنین بررسی تحولات منطقهای و جهانی، محور گفتگوها بین وی و مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
