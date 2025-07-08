به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی ظهر امروز در جلسه نهادهای حوزوی فارس در مرکز مدیریت حوزه علمیه استان با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری روز سیزدهم محرم گفت: این مراسم با محوریت علما و طلاب مدارس علمیه شیراز، ساعت ۱۷ روز چهارشنبه از مقابل مسجد شهدا آغاز و تا امامزاده ابراهیم(ع) ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به روایت‌هایی از ائمه معصومین(ع)، آمادگی برای مرگ را در دوری از حرام و بخشش در امور خیر دانست و افزود: با توجه به سنت سال‌های گذشته، روز ۱۳ محرم روز خاکسپاری شهدای کربلاست و مسئولیت این مراسم را نهادهای حوزوی بر عهده دارند. در این راستا جلسه‌ای با نماینده محترم ولی فقیه در فارس تشکیل شده که حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امامی، مسئول امور روحانیون دفتر نمایندگی ولی‌فقیه و حجت‌الاسلام والمسلمین سید روح‌الله قانع، مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس نیز در آن حضور داشتند. مقرر شد این مراسم با شکوه خاصی برگزار شود.

محمودی همچنین یادآور شد: مسئولیت هماهنگی مراسم در مسجد شهدا، محل تجمع اصلی حوزویان، به معاونت تهذیب حوزه علمیه سپرده شده است.

حجت‌الاسلام امامی تأکید کرد: اطلاع‌رسانی لازم صورت گرفته و زیرساخت‌هایی مانند نور، صدا، مسیر عزاداری و پذیرایی کاملاً مهیا شده است.

حجت‌الاسلام قانع نیز از نهایی شدن برنامه مداحان خبر داد و گفت: هماهنگی‌های لازم با اداره کل اوقاف، شهرداری، امامزاده ابراهیم(ع) و تبلیغات شهری انجام شده است. همچنین هماهنگی با صدا و سیمای مرکز فارس جهت پخش زیرنویس مراسم نیز صورت گرفته است. دعوت پیامکی از طلاب انجام شده و ارسال دعوت‌نامه ویژه به ائمه جماعات، ادارات و جامعه روحانیت نیز مورد تأکید است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین امیدی، مسئول رسیدگی به امور مساجد استان فارس نیز تأکید کرد: دعوت از مساجد جهت حضور در مراسم باید به صورت خاص و رسمی انجام گیرد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین برهان‌نسب، ارشد عقیدتی سیاسی ارتش در استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: حدود ۲۰ نفر از روحانیون وظیفه و ۲۰ نفر از کادر عقیدتی ارتش در این مراسم حضور خواهند داشت.

