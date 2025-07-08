به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان روز سه شنبه، در اظهاراتی مهم اعلام کرد که عملیات طوفان الاقصی که در روز هفتم اکتبر آغاز شد، تحولی بزرگ و انقلابی در منطقه ایجاد کرد و وضعیت موجود را به شکل قابل توجهی تغییر داد.
المیادین امروز سه شنبه مصاحبه اختصاصی را با شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان انجام داد.
دبیرکل حزب الله لبنان در این مصاحبه گفت: ما همزمان با جهان از آغاز این عملیات مطلع شدیم و برادران ما در رهبری داخلی حماس این اقدام مهم را بدون اطلاع ما انجام دادند.
وی افزود که خبر آغاز این عملیات تنها نیم ساعت پس از شروع آن به سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزبالله، رسید.
وی همچنین اشاره کرد که حزبالله تصمیم گرفت وارد نبرد حمایتی شود و از ورود به جنگ تمامعیار که نیازمند آمادگیهای گسترده است، خودداری کرد تا از ویرانیهای بیشتر و دخالت آمریکا جلوگیری شود.
به گفته او، هدف از این حمایت، کاهش فشار بر غزه و سوق دادن اسرائیل به سمت راهحل بود.
شیخ نعیم قاسم همچنین اعلام کرد که پیامهایی از غزه، از جمله پیام شهید محمد الضیف، به حزبالله ارسال شده است و پس از دو ماه، برادران حماس اعلام کردند حمایت حزبالله کافی و مؤثر بوده است.
وی تأکید کرد که حزبالله همواره تمایل به پرهیز از جنگ در لبنان داشته و با در نظر گرفتن شرایط داخلی، عملکرد خود را تنظیم کرده است. همچنین وی از عدم اطلاع ایران و بخشهایی از رهبری حماس در خارج از عملیات طوفان الاقصی خبر داد و گفت که ایران در این مرحله حمایتهای نظامی، مالی، سیاسی، رسانهای و اطلاعاتی خود را ارائه داده است.
دبیرکل حزبالله در بخش دیگری از سخنانش به موضوع دستگاههای ارتباطی انفجاری «پیجر» پرداخت و گفت که خرید این تجهیزات با شکاف امنیتی بزرگی انجام شده و این موضوع برای اسرائیل آشکار بوده است.
وی افزود که تاکنون هیچ نشانهای از نفوذ انسانی گسترده در حزبالله وجود ندارد و پس از پایان تحقیقات، اطلاعات کامل درباره این موضوع اعلام خواهد شد.
وی اعلام کرد که حزبالله موفق به جلوگیری از رسیدن محمولهای شامل ۱۵۰۰ دستگاه بیجر به ترکیه شده و از دولت لبنان خواسته با همکاری ترکیه این محموله را مصادره و منهدم کند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما