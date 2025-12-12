حزب بعث لبنان به «حزب پرچم ملی» تغییر نام داد

​​​​​​به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب «بعث عربی سوسیالیستی» در لبنان به دبیرکلی علی حجازی طی نشستی خبری در مرکز فرهنگی شهرداری غبیری اعلام کرد که عنوان جدید این حزب «حزب پرچم ملی» خواهد بود.

حجازی تصریح کرد که این اقدام، هیچ‌گونه تغییر در مواضع، مسیر و اصول اساسی حزب ایجاد نمی‌کند.

پایبندی به اصول قدیمی حزب

دبیرکل این حزب تأکید کرد که مبانی بنیادین این جریان سیاسی از جمله «مقابله با اشغالگری، حفظ حاکمیت ملی و دفاع از عدالت اجتماعی»، همچنان ثابت است.

وی گفت که تغییر نام بخشی از فرآیند نوسازی و روزآمدسازی تشکیلات حزب در شرایط حساس لبنان است.

علی حجازی با اشاره به سیاست‌های ارتباطی حزب پرچم ملی»، اعلام کرد که هر کشور عربی که از مقاومت و هویت ملی حمایت کند، شریک بالقوه همکاری خواهد بود.

وی ضمن تأکید بر احترام به تصمیم‌ها و جهت‌گیری‌های جدید مردم سوریه افزود: ما با وحدت سوریه، وحدت مردم و سرزمین آن و خروج تمامی اشغالگران ـ به‌ویژه رژیم صهیونیستی ـ همسو هستی.

دلایل اتخاذ تصمیم برای تغییر نام

دبیرکل حزب «پرچم ملی» شرایط کنونی را مرحله‌ای سرنوشت‌ساز خواند و گفت: این مقطع نیازمند حزبی نوگرا و فعال در صحنه است. می‌دانم برخی رفقا از تغییر نام احساس سنگینی دارند، اما این تصمیم را برای حفظ میراث پیشینیان و حضور مؤثرتر در میدان مبارزه اتخاذ کردیم. تهدیدهای موجود ایجاب می‌کند که قوی‌تر بایستیم و اجازه ندهیم ضعف ما به‌صورت هدیه‌ای ناخواسته نصیب دشمن شود.

نماد جدید حزب: درخت سدر لبنان

وی در پایان درباره انتخاب «سدر» به‌عنوان نماد و عنصر اصلی پرچم جدید حزب «پرچم ملی» گفت: برای کسانی که می‌پرسند چرا سدر را برگزیدیم، پاسخ این است که ریشه ما از همین خاک برخاسته است؛ از متن تاریخ و درد این سرزمین.

