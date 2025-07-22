به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم در بیانیهای اعلام کرد: آنچه مردم غزه با تجاوزات آمریکایی- اسرائیلی و غوطه ور شدن در توحش کشتار جمعی، گرسنه نگه داشتن و کشتار در معرض آن هستند، از تمامی استانداردهای انسانی و اخلاقی عبور کرده است.
وی افزود: سکوت جهانی در قبال رخدادها در غزه، به منزله محکومیت نظامها و مسئولان است و آنچه موسوم به قانون بینالمللی است، به تعطیلی میکشاند.
شیخ نعیم قاسم افزود: کافی نیست که ۲۵ کشور به توقف جنگ علیه غزه دعوت کنند و این سخن باعث تبرئه آنها از رخدادها در غزه نمیشود.
دبیرکل حزب الله خاطرنشان کرد: مواضع و محکومیتها باعث تبرئه کسانی که آنها را مطرح میکنند، نمیشود. اقدام مطلوب این است که مواضع به اقدامات عملی تبدیل شود که باعث توقف کشتارها و جنایتها گردد.
وی تاکید کرد: مسئولیت بزرگتر بر عهده کشورهای عربی و اسلامی؛ چه حاکمان آنها یا ملتهایشان قرار دارد و آنها نباید صرفاً نظارهگر باشند.
دبیرکل حزب الله خطاب به کشورهای عربی و اسلامی تصریح کرد: عادی سازی را متوقف کنید و سفارتخانههای دشمن را ببندید و از تبادلات تجاری دست بردارید و برای حمایت از فلسطین و غزه ولو با کمترین حد، اجتماع کنید.
دبیرکل حزب الله اظهار کرد: زمانی که آمریکا ببیند که کشورهای عربی و اسلامی یک دست و یک صدا در کنار مردم فلسطین هستند، تسلیم میشود و عقب میکشد.
وی هشدار داد: ظلم، دامان کسانی را که در مقابل یاری رساندن به مظلومان سکوت اختیار کردند، خواهد گرفت و وحشیگری و زورگویی اسرائیل علت سقوط آن خواهد بود.
