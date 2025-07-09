برگزاری راهپیمایی جمعه خشم در سراسر استان گیلان

  1. صفحه اصلی
۱۸ تیر ۱۴۰۴ - ۰۷:۲۵
کد خبر: 1705988
به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری راهپیمایی جمعه خشم، ۲۰ تیر پس از اقامه نماز جمعه در سراسر استان خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

با توجه به تداوم جنایات ضدبشری رژیم نامشروع و ددمنش صهیونیستی در فلسطین اشغالی به ویژه غزه قهرمان و مظلوم و استمرار تهدیدات گستاخانه سران کشورهای استکباری علیه ولی امر مسلمین حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) و میهن اسلامی، «راهپیمایی جمعه خشم» پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۰ در سراسر استان گیلان و در شهر رشت از میدان مصلی به‌سمت میدان فرهنگ برگزار می‌شود.

روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان سرافراز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیستی علیه ایران اسلامی، از عموم مردم بصیر و انقلابی استان دعوت می‌نماید تا با حضور گسترده و پرشور خود در راهپیمایی جمعه خشم ۲۰ تیر، یک‌بار دیگر اوج وحدت، ولایت‌مداری و استکبارستیزی گیلانیان غیور و شهیدپرور را به نمایش بگذارند و با مشت‌های گره‌زده و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل پیکره پوشالی و رو به زوال آمریکای جهانخوار و رژیم دیوسیرت و کودک‌کش صهیونیستی را بلرزانند و برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات فرزندان سردار جنگل بیفزایند.

