دولت لیبی، سفرای ایتالیا، یونان و مالت را اخراج کرد

دولت لیبی در بیانیه‌ای از اخراج سفرای ایتالیا، یونان و مالت همراه با کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا خبر داد.

در بیانیه دولت منصوب پارلمان لیبی آمده است که این تصمیم به دلیل سفر این دیپلمات‌ها به طرابلس پایتخت لیبی و برگزاری یک جلسه امنیتی سطح بالا با «عبد الحمید الدبیبة» رئیس دولت وحدت ملی لیبی و «عماد طرابلسی» وزیر کشور بدون هماهنگی با دولت، اتخاد شده است.

دولت لیبی در بیانیه خود توضیح داد که این اقدام به دلیل آنچه که آن را نقض آشکار آئین نامه های دیپلماتیک و کنوانسیون‌های بین‌المللی، نقض حاکمیت ملی لیبی و بی‌توجهی به قوانین محلی با عدم رعایت اقدامات مربوط به ورود، جا به جایی و اقامت دیپلمات‌های خارجی توصیف کرد، انجام شده است.

این بیانیه تاکید کرد که سفر برنامه‌ریزی‌شده هیات اروپایی پس از ورود آنها به فرودگاه بین‌المللی «بنینا» در بنغازی لغو شد و به آنها اطلاع داده شد که عنصر نامطلوب هستند.

دولت لیبی بر لزوم احترام همه دیپلمات‌ها، هیات‌ها و سازمان‌های بین‌المللی به حاکمیت این کشور و پایبندی کامل به قوانین و کنوانسیون‌های ناظر بر سفرهای هیات‌های خارجی و توجه به چارچوب‌های رسمی مندرج در توافق‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی، تاکید کرد.

گفتنی است لیبی از سال ۲۰۱۱، در بحبوحه اختلافات عمیق حزبی و سیاسی، با دو دولت رقیب، یکی در طرابلس در غرب کشور با عنوان دولت وحدت ملی به ریاست «عبدالحمید الدبیبه» و دیگری در بنغازی در شرق کشور وابسته به پارلمان به ریاست «اسامه حماد» از یک بحران سیاسی پیچیده رنج می‌برد.

