کتاب «از کربلا تا غزه» منتشر شد؛ فراخوانی برای فریاد آرمان حسین(ع) و مظلومیت غزه

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب جدید اوزگور اوسلو با عنوان «از کربلا تا غزه» توسط انتشارات ایتالیک منتشر شد. این اثر که حافظه تاریخی را با وقایع جاری ترکیب میکند، نه تنها یک روایت است بلکه یک شهادت و یک فراخوان نیز هست.
این کتاب برای کسانی نوشته شده است که میخواهند صدای حسین را که در کربلا سکوت نکرد، در فریادهایی که در غزه طنینانداز است، بشنوند، در هر فصل، داستان کسانی را خواهید یافت که در برابر ظلم ظالم سکوت نکردند، دعاهای بیگناهانی که به خاک افتادند و درد دلهایی که در برابر جمعیت خاموش مقاومت کردند، کربلا تاریخ نیست؛ غزه جغرافیا نیست، اینها آزمونهای بیپایان امت هستند، هر سطر این کتاب با اشک، ناله و امید نوشته شده است، یزید تغییر کرد، جغرافیا تغییر کرد، اما مظلومانی که در برابر استبداد مقاومت کردند، همان ماندند. این کتاب برای کسانی نوشته شده است که آرمان حسین را در قلب خود و فریاد غزه را در قلب خود به آینده منتقل میکنند.
خاطرات یک مقاومت: از کربلا تا غزه
این کتاب بر ردپای یک درد، یک مبارزه و یک مقاومت که از کربلا شروع و تا غزه امتداد مییابد، تمرکز دارد. درحالی که اوسلو تأکید میکند که هر عصری حسینی و هر عصری یزیدی دارد، خواننده را به جانبداری و نشان دادن موضع خود دعوت میکند. نویسنده به ما یادآوری میکند که این ردپای، تصویری منجمد از تاریخ نیست، بلکه حقیقتی زنده است.
دعاها، فریادها و مقاومت در صفوف
زبان این اثر، فراتر از یک روایت ادبی، فریاد مادر، اشک کودک و مقاومت پدر را منعکس میکند. در میان صفوف، دعاهایی که در تاریکی غزه نفوذ میکنند، فریاد عطش کربلا و صدای بی وقفه حسین(ع) حس میشود.
ندای یک موضع ایمانی
اوسلو تأکید میکند که ایستادن در کنار ستمدیدگان نه یک موضع احساسی، بلکه یک موضع مبتنی بر ایمان است. این کتاب ردپایی از یک طریق (پیاده روی) را در خود دارد که بدون ترس، بدون تعظیم و با پرداخت هزینه، ادامه یافت.
نویسنده که میگوید: «هرچه تنهاتر بودیم، به حسین(ع) نزدیکتر میشدیم»، توضیح میدهد که چگونه صداهایی که قرار بود خاموش شوند، رشد کردند.
وصیت نامهای که به فردا سپرده شده است
«از کربلا تا غزه» نه تنها به عنوان روایتی از گذشته، بلکه به عنوان وصیت نامهای از امروز تا فردا قرار گرفته است. هر دعا، هر درد و هر قیامی که در این کتاب آمده، امانتی برای نسلهای آینده است.
پیام نویسنده: بیایید از مقاومتکنندگان باشیم
پیام نویسنده کاملاً واضح است؛ «امتی که حسین علیه السلام را فراموش کند، محکوم به زندگی در سایه ظالم است. چشمی که غزه را نبیند، به حقیقت نگاه نمیکند. کسی که در کنار مظلوم نمیایستد، شریک خاموش ظالم است. قلم خاموش میشود، دفتر بسته میشود، اما قیام کربلا و مقاومت غزه ادامه دارد.»
اوزگور اوسلو، با کتابی که بهعنوان وصیت نامه ارائه می دهد، خواستار حضور در میان کسانی است که مقاومت میکنند، نه کسانی که سکوت میکنند. سلام بر حسین(ع)، سلام بر غزه، سلام بر کسانی که جانب مظلوم را رها نمیکنند.
