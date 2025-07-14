عکس خبری و ویدیو | ️وداع با پیکر شهید «علیرضا رضازاده» در منطقه پردیسان قم

کد خبر: 1707807

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم وداع با پیکر شهید علیرضا رضازاده از شهدای حملات رژیم صهیونیستی به کشورمان در مجتمع مسکونی شیخ بهایی محل زندگی این شهید در منطقه پردیسان در شهر قم، برگزار شد.