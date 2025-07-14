https://fa.abna24.com/xjxjd۲۴ تیر ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۱ کد خبر 1707807 اخبار ایران ابنای شهرستان ها صفحه اصلی اخبار ایران ابنای شهرستان ها عکس خبری و ویدیو | ️وداع با پیکر شهید «علیرضا رضازاده» در منطقه پردیسان قم ۲۴ تیر ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۱ کد خبر: 1707807 به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم وداع با پیکر شهید علیرضا رضازاده از شهدای حملات رژیم صهیونیستی به کشورمان در مجتمع مسکونی شیخ بهایی محل زندگی این شهید در منطقه پردیسان در شهر قم، برگزار شد. برچسبها شهید علیرضا رضازاده شهر قم منطقه پردیسان شهدای حملات رژیم صهیونیستی اخبار مرتبط گزارش تصویری | بزرگداشت شهدای اقتدار ایران در حرم مطهر رضوی گزارش تصویری | مراسم بزرگداشت سردار سرلشکر شهید محمدسعید ایزدی در تهران گزارش تصویری | مراسم بزرگداشت شهدای اقتدار و شهید دکتر فقهی در قم مراسم گرامیداشت شهدای اقتدار و امنیت فراجا در قم برگزار میشود عکس خبری | حضور سحرگاهی رئیس مجلس بر مزار شهدای تهاجم رژیم صهیونیستی گزارش تصویری | محفل قرآنی «به سوی فتح» برای بزرگداشت شهدای حملات رژیم صهیونیستی در شهر اصفهان عکس خبری | کودکان ایرانی که علیاصغر وار توسط اسرائیل به شهادت رسیدند شهادت تازه در زندان اوین؛ شمار کل شهدا به ۸۰ نفر رسید گزارش تصویری | حاشیههای آیین بزرگداشت شهدای اقتدار آذربایجان شرقی در تبریز گزارش تصویری | آیین گرامیداشت شهدای اقتدار آذربایجان شرقی در شهر تبریز
