حکم رابطه نامشروع با رضایت طرفین چیست؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: قوانین رابطه جنسی در ایران بر پایه اصول اسلام و شرع تدوین شده و با هدف حفاظت از بنیان مقدس خانواده و جلوگیری از رواج یافتن فساد و فحشا در جامعه اجرا می‌شوند. در حقوق کیفری ایران، رابطه نامشروع و زنا جز موضوعات حساس و چالش‌انگیزی است که تاثیرات انکارناپذیری بر اجتماع، فرهنگ و اخلاق جامعه گذاشته و همواره مورد بحث است. تعریف رابطه مشروع در نظام کیفری ایران چنین آمده است:



رابطه نامشروع هر گونه رابطه جنسی خارج از چهار چوب ازدواج شرعی و قانونی است که به عنوان یک جرم شناخته می‌شود.



بر اساس قانون افرادی که مرتکب رابطه نامشروع شوند، با مجازات‌های مختلفی از جمله شلاق، حبس و در موارد خاص اعدام مواجه خواهند شد. البته با توجه به دقت و حساسیت قانون‌ گذار در برخورد با این جرائم، اجرای این قوانین و مجازات‌ها نیازمند اثبات جرم از طریق شهود، اقرار یا قرائن و امارات معتبر هستند. هرچند زنا و رابطه نامشروع با یکدیگر متفاوت هستند و رابطه نامشروع فقط منحصر به رابطه جنسی میان زن و مرد نامحرم نیست و ارتباطات فیزیکی مانند بوسه، بغل کردن و دست دادن را نیز شامل می‌شود، اما به طور کلی رابطه نامشروع هرچند با رضایت دو طرف برقرار شود، باز هم عنوان زنا یا رابطه نامشروع مادون زنا را به خود اختصاص می‌دهد. در این مطلب با حکم رابطه نامشروع با رضایت طرفین همراه شما هستیم.





حکم رابطه نامشروع با رضایت طرفین

زنا و رابطع نامشروع در دین اسلام عملی شیطانی و مردود است و عاملان آن مورد غضب و لعنت خدا و فرشتگان قرار می‌گیرند. از نظر شرع مقدس اسلام و به خصوص آنچه در سوره نور آمده است، مجازات رابطه نامشروع حتی با رضایت طرفین، یک مجازات حدی است که دارای شرایط مجازات حدی است. یعنی مرتکب برای اینکه مشمول این مجازات باشد باید حتما از اینکه یک عمل حرام و غیر قانونی را انجام می‌دهد آگاه باشد و در انجام این کار آگاهی و اراده داشته باشد و هم چنین بالغ باشد.





اگر دو نفر با رضایت یکدیگر و بدون اعتراض درگیر رابطه نامشروع شوند و از یکدیگر نیز شکایتی نداشته باشند، از نظر قانون‌گذار نظریه قانونی عمومی جرم رخ داده و ممکن است هر دو نفر با مجازات قانونی روبرو شوند حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشند. حکم جرم زنا حدی بوده ،یعنی مجازات آن در شرع تعیین شده و قاضی اجازه تغییر در نوع و میزان آن ندارد اما رابطه نامشروع جرم تعزیری محسوب شده و قاضی بر اساس صلاحدید خود مجازات آن را مشخص می کند. این مجازات به میزان و شدت رابطه نامشروع بستگی دارد و تنها زمانی اجرا می‌شود که حکم قانونی به صورت قطعی اثبات شده باشد و این اثبات از طریق یکی از شرایط زیر است:

اقرار یکی از طرفین.

شهادت شاهدان (۴ مرد عادل یا ۳ مرد عادل و ۲ زن عادل)

علم و تشخیص خود قاضی (مدارک پزشکی قانونی و غیره)

وجود مدارکی نظیر فیلم و عکس و پیام.

به طور کلی حکم رابطه نامشروع با رضایت طرفین (بدون رابطه دخولی) از ۱ تا ۹۹ ضربه شلاق است و تحت شرایطی می‌تواند به جریمه نقدی نیز تغییر کند. اما اگر ثابت شود که زنا صورت گرفته، این حکم می‌تواند به اعدام تغییر کند.





کفاره رابطه نامشروع با رضایت طرفین

نوع گناهان و افعالی که کفاره دارند، در شرع مقدس مشخص شده است و زنا جزو این موارد نیست، با این حال، برخی مراجع معتقدند علاوه بر کیفر، بهتر است زن و مرد گناهکار به پرداخت کفاره که می‌تواند آزاد کردن برده، اطعام فقرا یا روزه باشد، اقدام نمایند.

منبع:

صدآنلاین