حمله موشکی یمن به فرودگاه بن گوریون/ آژیر خطر در ۳۰۰ منطقه اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیهای اعلام کرد که فرودگاه بینالمللی «بن گوریون» واقع در شهر تل آویو را با یک موشک بالستیک از نوع «ذوالفقار» هدف قرار دادهاند.
در این بیانیه آمده است: این عملیات موفق باعث بهصدا درآمدن آژیرهای خطر در بیش از ۳۰۰ شهر و منطقه در اراضی اشغالی شد، میلیونها صهیونیست را به پناهگاهها کشاند و موجب توقف کامل ترددهای هوایی در فرودگاه مذکور گردید.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن با تأکید بر تداوم عملیاتهای نظامی اعلام کرد: ما به توسعه توانمندیها و قابلیتهای رزمی خود ادامه میدهیم تا نقشمان را در این نبرد سرنوشتساز تقویت کنیم.
در ادامه این بیانیه آمده است: در چارچوب حمایت از مردم فلسطین، عملیاتهای پشتیبانی نظامی را گسترش میدهیم و همچنان به محاصره دریایی علیه رژیم صهیونیستی ادامه خواهیم داد.
این حمله در حالی صورت گرفته است که نیروهای یمنی در ماههای گذشته با انجام سلسله حملات موشکی و پهپادی به اهداف راهبردی رژیم صهیونیستی، نقش فعالی در محور مقاومت ایفا کردهاند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما