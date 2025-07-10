معاون عمرانی آموزش و پرورش: ۳۶ مدرسه در جنگ ‌با اسرائیل آسیب ‌دید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمیدرضا خانمحمدی معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اظهار داشت: ما به سرعت آسیب جزئی این مدارس که عمدتا شکستن شیشه‌ها و تخریب اندک بوده را ‌تعمیر کردیم تا مشکلی در فرآیند خدمات رسانی مدارس در فصل تابستان نداشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عمده این مدارس حوزه تصحیح امتحانات و برگزاری امتحانات تابستانی بود، همکاران ما در نوسازی مدارس سعی کردند تا تعمیرات جزئی و محدود را انجام دهند.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور افزود: امیدواریم بعد از این مشکل خاصی به وجود نیاید و کشور ما در امنیت و آرامش کامل به سر ببرد.

خانمحمدی در مورد کمبود مدرسه در شهرک‌های مسکن ملی نیز بیان کرد: در قانون شوراها و شهرداری ها به صراحت موضوع ساخت مدرسه در قبال فعالیت انبوه سازان تا ۲۰۰ واحد مورد تاکید قرار گرفته و ضرورت دارد متولیان شهرک ها از انبوه سازان این مطالبه را پیگیری کنند.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: در نهضت ملی مسکن نیز تفاهمنامه ای با راه و شهرسازی به امضا رسیده تا ۵۰ درصد هزینه ساخت مدرسه را سازمان ملی زمین اختصاص داده و مابقی نیز از سوی نوسازی تامین شود تا ما بتوانیم در شهرک های مسکن ملی با جانمایی مناسب مدرسه احداث کنیم.

..............................

پایان پیام/