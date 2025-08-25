دیدار شورای علمای شیعه با استاندار سرپل افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ روز دوشنبه (۱ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ هـ.ق) نشست مشترکی میان شورای علمای اهل تشیع استان سرپل افغانستان و استاندار این استان برگزار شد.

در این دیدار، علمای شیعه با ابراز خرسندی از وضعیت امنیتی موجود، برخی چالش‌ها و نیازهای اساسی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی را مطرح کرده و خواستار همکاری بیشتر نهادهای مسئول برای رفع آن‌ها شدند.

در ادامه، الحاج مولوی محمد ظریف مظفر، استاندار سرپل، از نقش علما در ایجاد همدلی، انسجام اجتماعی و آگاهی‌دهی به مردم قدردانی کرده و گفت: «تأمین امنیت و خدمت‌رسانی به همه شهروندان، بدون توجه به تفاوت‌های قومی و مذهبی، از اولویت‌های اساسی امارت اسلامی در سرپل است.».

استاندار سرپل همچنین وعده داد که موضوعات مطرح‌شده از سوی علمای تشیع در هماهنگی با ادارات مربوطه بررسی و برای حل آن‌ها اقدامات عملی روی دست گرفته خواهد شد.

