دیدار شورای علمای شیعه با استاندار سرپل افغانستان

۳ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۸
اعضای شورای علمای اهل تشیع استان سرپل افغانستان در دیدار با مولوی محمد ظریف مظفر، استاندار این استان، ضمن قدردانی از تأمین امنیت شهروندان شیعه، خواستار توجه جدی‌تر به مشکلات اجتماعی، فرهنگی و خدماتی شدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) _ ابنا _ روز دوشنبه (۱ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ هـ.ق) نشست مشترکی میان شورای علمای اهل تشیع استان سرپل افغانستان و استاندار این استان برگزار شد.

در این دیدار، علمای شیعه با ابراز خرسندی از وضعیت امنیتی موجود، برخی چالش‌ها و نیازهای اساسی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی را مطرح کرده و خواستار همکاری بیشتر نهادهای مسئول برای رفع آن‌ها شدند.

در ادامه، الحاج مولوی محمد ظریف مظفر، استاندار سرپل، از نقش علما در ایجاد همدلی، انسجام اجتماعی و آگاهی‌دهی به مردم قدردانی کرده و گفت: «تأمین امنیت و خدمت‌رسانی به همه شهروندان، بدون توجه به تفاوت‌های قومی و مذهبی، از اولویت‌های اساسی امارت اسلامی در سرپل است.».

استاندار سرپل همچنین وعده داد که موضوعات مطرح‌شده از سوی علمای تشیع در هماهنگی با ادارات مربوطه بررسی و برای حل آن‌ها اقدامات عملی روی دست گرفته خواهد شد.

