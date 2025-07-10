نمایشگاه آثار تجسمی با موضوع جنگ تحمیلی در ساری برپا شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مهدی معصومی گرجی» در گفتوگو با خبرنگاران از مشارکت فعال این نهاد در آئین گرامیداشت شهدای اقتدار، بهویژه شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس فقید دانشگاه آزاد اسلامی، که با حضور خانوادههای معظم شهدا، مسئولان دانشگاهی و استانی و اقشار مختلف مردم در دانشگاه آزاد اسلامی مازندران برگزار شد خبر داد.
وی با اشاره به رسالت اصلی حوزه هنری در روایت هنرمندانه حقیقت و پاسداشت مفاهیم بلند انقلاب اسلامی گفت: هنر متعهد، زبان رسای ایستادگی و حافظهی تاریخی ملت ایران است. حوزه هنری مازندران نیز در مسیر انجام این وظیفه، با تمام ظرفیتهای خود در کنار جریان بزرگداشت شهدای علم و اقتدار ایستاده است.
معصومی گرجی افزود: در این مراسم، حوزه هنری انقلاب اسلامی استان مازندران با برپایی نمایشگاهی از آثار تجسمی با موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر علیه مردم عزیز ایران، اجرای شعرخوانی توسط استاد میثم رنجبرشاعر انقلابی استان، و نگارگری چهره شهید دکتر طهرانچی توسط هنرمند برجسته خانم اصغریان حضور فعال و مؤثر داشت.
به گفته رئیس حوزه هنری مازندران، اثر نگارگری که چهره شهید طهرانچی را بهصورت زنده و در حین مراسم به تصویر کشید، پس از پایان مراسم به معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی بهعنوان یادمان هنری اهدا شد.
وی در پایان با تجلیل از شخصیت علمی، فرهنگی و انقلابی شهید طهرانچی اظهار کرد: ایشان نماد دانشمند انقلابی و مدیری فرهنگی بود که با تمام وجود برای اعتلای دانشگاه اسلامی و ارتقا جایگاه علم در کشور تلاش کرد. بیتردید، راه او با نسل جوان و مؤمن دانشگاهی ادامه خواهد یافت و حوزه هنری نیز خود را موظف به ثبت و روایت این مسیر نورانی میداند.
