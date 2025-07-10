به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ میرحسن موسوی قائم مقام مدیرعامل شرکت راه‌آهن در نشست ویژه عملیات اربعین 1404 اظهار کرد: فروش بلیت قطارهای مسافری از 24 تیرماه انجام در مسیر رفت و برگشت انجام شود.

وی از راه اندازی قطارهای فوق‌العاده به مقاصد خرمشهر، کرمانشاه و همدان‌ خبر داد و گفت: ظرفیت صندلی ایجادی قطارهای اربعین 1404 نسبت به سال گذشته 15 درصد افزایش یافته است و برای این ایام 450 هزار نفر صندلی پیش‌بینی شده است.

موسوی در ادامه بیان کرد: با تلاش همکاران در ستاد و مناطق، ایستگاه های مبدأ و مقصد، تجهیز و بهسازی و بازسازی شده اند و پیرو دستور وزیر راه و شهرسازی سکو در ایستگاه شلمچه در آینده نزدیک آماده می‌شود.

قائم‌مقام مدیرعامل شرکت راه‌آهن اظهار کرد: برای افزایش سرعت سیر قطارهای مسیر خرمشهر-شلمچه به 120 کیلومتر، تیرک های راه بند نصب و ماشین آلات اعزام شده اند تا ریل باس ها در ایام اربعین به صورت شبانه روزی با سرعت بالا به زائران خدمات ارائه دهند.

وی افزود: بین ایستگاه راه آهن اهواز تا خرمشهر قطار حومه‌ای پیش‌بینی شده و برای جابه‌جایی رایگان زائران بین ایستگاه خرمشهر و ایستگاه شلمچه، همچنین از ایستگاه‌های کرمانشاه و اندیمشک به تهران، ناوگان ریلی در نظر گرفته شده است.

