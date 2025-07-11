تکذیب درگیری با عوامل موساد در آزادراه کرج-قزوین

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه شهرستان البرز استان قزوین در اطلاعیهای، اخبار غیررسمی شبکههای اجتماعی با عنوان درگیری با عوامل موساد در آزادراه کرج-قزوین و تیراندازی در تورهای ایست و بازرسی را تکذیب کرد.
این مطلب میافزاید: تا این لحظه، هیچگونه درگیری مسلحانه، عملیات امنیتی یا حادثهای مشابه آنچه در برخی کانالها و صفحات غیررسمی مطرح شده، در محدوده اتوبان قزوین-کرج از سوی یگانهای بسیج و یا سایر نیروهای سپاه گزارش یا ثبت نشده است.
در این پیام آمده است: ادعاهای مطرح شده مبنی بر «هلاکت دو نفر، بازداشت یک فرد، و کشف سلاح و تجهیزات پروازی (پهپاد)»، نادرست و مورد تأیید هیچیک از مراجع رسمی امنیتی و نظامی نیست.
سپاه شهرستان البرز تأکید میکند: انتشار اینگونه اخبار بیپایه و شایعات هدفدار، علاوه بر ایجاد تشویش در افکار عمومی، میتواند در راستای عملیات روانی دشمنان نظام تلقی شود.
سپاه حضرت صاحبالامر(عج) استان قزوین نیز در اطلاعیه مجزا، خبر درگیری مسلحانه در تور ایست بازرسی در این استان را تکذیب کرده بود.
