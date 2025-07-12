رئیس جمهور لبنان عادی سازی روابط با اسرائیل را رد کرد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «جوزف عون» در اولین واکنش رسمی به اظهارات «گدئون ساعر» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در ۳۰ ژوئن که گفته بود، اسرائیل به عادیسازی روابط با سوریه و لبنان علاقهمند است، تأکید کرد که مسئله عادی سازی، بخشی از سیاست خارجی فعلی لبنان نیست.
بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری لبنان، عون در دیدار با هیئتی از شورای روابط عربی و بین المللی بین صلح و عادیسازی روابط تمایز قائل شد و افزود: صلح، وضعیت بدون جنگ است و وضعیت جنگی، چیزی است که در حال حاضر ما را نگران کرده است، اما مساله عادیسازی روابط، در سیاست خارجی فعلی لبنان جایی ندارد.
وی از ارتش رژیم اسرائیل خواست از پنج منطقهای که هنوز در جنوب لبنان تحت اشغال در آورده است، عقبنشینی کند.
پس از درگیری که بیش از یک سال بین رژیم اسرائیل و حزبالله لبنان ادامه داشت و در ماه سپتامبر گذشته به رویارویی آشکار تبدیل شد، آتشبس بین تلآویو و بیروت از ماه نوامبر برقرار شد، اما با وجود این، ارتش رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس همچنان به حملات خود در مناطق مختلف لبنان به ویژه در جنوب این کشور ادامه میدهد و اغلب ادعا میکند که اعضا یا مواضع حزبالله را هدف قرار میدهد.
...........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما